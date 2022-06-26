溫布頓｜中央場百年慶典 祖高域為溫網揭幕

萬眾矚目的溫布頓網球賽周一揭幕，今屆賽事可算是話題多多，由於賽會決賽不接納來自俄羅斯與白俄羅斯的球手參賽，男女子網球協會ATP與WTA均已宣布今屆賽事成績將不會計入排名積分。然而，在舉辦溫布頓的中央場踏入百年慶典的大日子，今屆賽事的關注度依然高企，就在揭幕日，力爭平紀錄7奪男單冠軍兼衛冕的名將祖高域(Novak Djokovic)，將會率先在中央場現身，而兩位東度主球星包括梅利(Andy Murray)與拉度卡露(Emma Raducanu)亦會先後登場。

祖高域力追森伯斯 7 冠

由於極有可能因接種疫苗問題，或會缺席美網，祖高域在今屆溫網男單的爭冠意欲變得格外強烈。正力爭追平傳奇球星森柏斯7度封王紀錄的他，周一首圈將會出戰南韓選手權純雨，預計晉級阻力不會太大。

拉度卡露努力克服傷患

緊接在中央場出戰的是英國新天后拉度卡露，經過一星期的傷患不確定情況，這位19歲天才透露：「在上星期初，我們的確不確定傷患進展，但經過一星期的努力，我已經準備就緒了。」拉度卡露首圈對手是比利時烏迪雲克。

梅利獎金捐烏克蘭災民

至於首日在中央場壓軸登場則是兩屆溫網冠軍、英國名將梅利，他在首圈將會出戰澳洲的德禾夫。賽前梅利公布會將今屆所得獎金捐助支援烏克蘭的災民，他聲言現在鬥志十足，果然善心無限。