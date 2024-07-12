溫網男單4強 梅韋迪夫復仇鬥艾卡拉斯

溫布頓網賽今晚將演兩場男單準決賽，其中備受關注的是去年四強翻版戰，由衛冕的西班牙超新星艾卡拉斯(Carlos Alcaraz)火併上仗淘汰了世界「一哥」仙拿(Jannik Sinner)的俄羅斯名將梅韋迪夫(Daniil Medvedev)。去屆，艾卡拉斯以直落3盤擊敗對手，繼而直闖決賽封王；誓要復仇的麥維迪夫指出，要有好的發球爭取贏波。

2021年美網冠軍梅韋迪夫，去年在溫網男單四強以直落三盤3比6被艾卡拉斯擊倒；這位28歲球手今屆賽事表現神勇，上仗與仙拿激戰五盤取勝，如今再挑戰另一位當代新星，更要力爭復仇。他更擬定好作戰方案：「我一定要在發球做得更好，這是在草地戰最重要的，你開出『Ａ士』，發球在線上，你便可減少麻煩。」