溫網男單4強 梅韋迪夫復仇鬥艾卡拉斯

溫布頓網賽今晚將演兩場男單準決賽，其中備受關注的是去年四強翻版戰，由衛冕的西班牙超新星艾卡拉斯(Carlos Alcaraz)火併上仗淘汰了世界「一哥」仙拿(Jannik Sinner)的俄羅斯名將梅韋迪夫(Daniil Medvedev)。去屆，艾卡拉斯以直落3盤擊敗對手，繼而直闖決賽封王；誓要復仇的麥維迪夫指出，要有好的發球爭取贏波。
2021年美網冠軍梅韋迪夫，去年在溫網男單四強以直落三盤3比6被艾卡拉斯擊倒；這位28歲球手今屆賽事表現神勇，上仗與仙拿激戰五盤取勝，如今再挑戰另一位當代新星，更要力爭復仇。他更擬定好作戰方案：「我一定要在發球做得更好，這是在草地戰最重要的，你開出『Ａ士』，發球在線上，你便可減少麻煩。」
去屆溫布頓艾卡拉斯取勝
今次是二人在大滿貫歷來第4次交手，其實梅韋迪夫在2021年溫網及2023年美網中勝出；但去年的溫網對碰，卻由艾卡拉斯輕鬆取勝，後者也希望能重溫舊夢：「他(梅韋迪夫)是個偉大球手，當然我都想有同樣戰果(去屆4強戰)。他剛打敗了現時最好的球員仙拿，我知道他狀態極佳，所以我都要打得最好，要有自信，然後盡全力將對方打敗。」
另一場準決賽，由「巨人殺手」穆斯迪(Lorenzo Musetti)挑戰7屆溫網冠軍祖高域(Novak Djokovic)。25號種子、意大利人梅錫迪，上圈打敗了美國的費斯(Taylor Fritz)，歷來首次在大滿貫賽打入四強；今場輕裝上陣，再求突破。祖高域則是在完成膝部手術約一個月後，繼續爭霸之旅；憑其豐富大賽經驗及佳態，今場當然是被看好一方，力爭8奪溫網男單平「費天王」紀錄。