溫網｜一哥挑機祖高域 艾卡拿：再相遇時將會大不同

世界第一、西班牙新星艾卡拿斯(Alcaraz)在溫布頓男單首圈輕鬆晉級後，向大滿貫之王、塞爾維亞名將祖高域(Djokovic)挑機，指若然在決賽相遇，不會再在受壓下被打垮。
20歲的艾卡拿斯在首圈輕鬆以6比0、6比2及7比5淘汰法國老將查迪(Chardy)；今天次圈又會對另一法國球員、梅拿(Muller)及拉達尼治(Rinderknech)的勝方。艾卡拿斯在今年法網準決賽受挫祖高域，但二人在今屆溫網分列上、下線，若順風順水，有機會上演「夢幻決賽」並報卻法網之仇。
艾卡拿斯從敗仗獲益良多
艾卡拿斯贏波不忘挑機說：「上次我倆碰頭，因太緊張導致抽筋，我相信那次經驗非常重要並獲益良多，下次再對將會大不同。」成為各自的爭霸勁敵，艾卡拿斯相信二人會一直留意對方沿路的戰況，並續說：「我一定會留意他的比賽，但不會看足全場，我相信祖高域也一樣。我對爭冠這個主要目標，信心十足。」
另外兩屆盟主、英國名將梅利(Murray)保持個人從未在溫網首圈輸波的佳績，更只共失4局下，盤數3比0輕取外卡球手、英國同胞彭斯頓(Peniston)，今天或要硬撼5號種子西斯柏斯(Tsitsipas)。
費達拿見證女單拉芭堅娜反勝
女單方面，上屆盟主、哈薩克「美少女」拉芭堅娜(Rybakina)的晉級過程卻不太輕鬆，她面對世界排名49位、美國球手羅婕絲(Rogers)，首局即因發球雙錯誤被「破發」，先輸首盤4比6；但在「天王級」費達拿接受大會榮休儀式，並坐在皇室廂座觀戰下，拉芭堅娜尋回比賽節奏，以6比1及6比2反勝對手晉級。在莫斯科出生的拉芭堅娜賽後記招笑說：「或許費達拿在場令我有點緊張，我真的非常喜歡他。當我年輕時，經常看他比賽。」她在今天將鬥日本球手日比野菜緒(Nao Hibino)及法國哥妮特(Cornet)的勝方。至於二號種子莎巴蘭卡(Sabelenka)及上屆亞軍查寶雅(Jabeur)輕鬆得多，分別以盤數2比0淘汰匈牙利的烏達華迪(Udvardy)及波蘭的費芝(Frech)過關。