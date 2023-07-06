溫網｜一哥挑機祖高域 艾卡拿：再相遇時將會大不同

世界第一、西班牙新星艾卡拿斯(Alcaraz)在溫布頓男單首圈輕鬆晉級後，向大滿貫之王、塞爾維亞名將祖高域(Djokovic)挑機，指若然在決賽相遇，不會再在受壓下被打垮。

20歲的艾卡拿斯在首圈輕鬆以6比0、6比2及7比5淘汰法國老將查迪(Chardy)；今天次圈又會對另一法國球員、梅拿(Muller)及拉達尼治(Rinderknech)的勝方。艾卡拿斯在今年法網準決賽受挫祖高域，但二人在今屆溫網分列上、下線，若順風順水，有機會上演「夢幻決賽」並報卻法網之仇。

艾卡拿斯從敗仗獲益良多

艾卡拿斯贏波不忘挑機說：「上次我倆碰頭，因太緊張導致抽筋，我相信那次經驗非常重要並獲益良多，下次再對將會大不同。」成為各自的爭霸勁敵，艾卡拿斯相信二人會一直留意對方沿路的戰況，並續說：「我一定會留意他的比賽，但不會看足全場，我相信祖高域也一樣。我對爭冠這個主要目標，信心十足。」

另外兩屆盟主、英國名將梅利(Murray)保持個人從未在溫網首圈輸波的佳績，更只共失4局下，盤數3比0輕取外卡球手、英國同胞彭斯頓(Peniston)，今天或要硬撼5號種子西斯柏斯(Tsitsipas)。

