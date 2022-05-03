溫網︱三個「一哥」齊轟禁俄參賽決定

溫布頓網球賽禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，仍然是網球壇的話題，3位前溫網冠軍的「一哥」及前「一哥」在馬德里公開賽的賽前記者會一同批評有關決定。

拿度（Rafael Nadal）、梅利（Andy Murray）與現任「一哥」的祖高域（Novak Djokovic）共贏得10次溫布頓冠軍。拿度在周日(1日)表示：「我想這對我俄羅斯的網球夥伴、我的同行是非常不公平。現在發生的戰爭不是他們的錯誤。我對他們覺得很抱歉，溫布頓應該再看看他們的決定。政府沒有強迫他們去做，如果球手們會採取行動，就看看之後的幾個星期會怎樣吧。」

梅利就表示：「我的理解是，俄羅斯與白俄球手只要簽署對俄羅斯的譴責聲明就可以參賽。」而祖高域就指：「我仍然是維持我的立場，即是不支持（溫布頓）決定。我只是覺得這是不公平，這是不正確，就是這樣。」

烏前球手：對烏克蘭人又是不是公平？

然而烏克蘭的球手還是有支持決定，去年退役的史迪賀夫斯基（Sergiy Stakhovsky）在Twitter上指責拿度的說法：「請告訴我如何對不能回家的烏克蘭球手公平？這對烏克蘭的小孩不能打網球又是否公平？這對面對死亡的烏克蘭人又是不是公平？」

全英網球協會及溫布頓賽會決定禁止所有的俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，而決定已先後被兩大職業網球會聯會以及多位現役及前名將所批評。