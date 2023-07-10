溫網｜「世一」艾卡拿斯16強鬥「羅馬巨人」

世界第一、西班牙新星艾卡拿斯(Alcaraz)今天在溫布頓男單賽事16強，接受「羅馬巨人」貝雷蒂尼(Berrettini)挑戰！頭兩圈未失一盤的「一哥」艾卡拿斯，32強開始受考驗，花了接近4小時，才以盤數3比1打敗25號種子、智利球手查尼(Jarry)，殺入第4圈；將會跟2021年溫網亞軍、意大利球手貝雷蒂尼爭入8強，後者神勇以盤數3比0輕取19號種子、德國球手施維列夫(Zverev)

上屆第4圈止步的艾卡拿斯，面對濕熱天氣，加上對手查尼發球強勁，全場開出15個「A士球」，比一哥多出3個，幸最終仍能過關。艾卡拿斯賽後高興的說：「今場非常、非常難打，尼高(查尼)表現出色，我們之前交手戰況一樣激烈，他值得取得更多。」

論草地表現，高6呎5吋的巨人貝雷蒂尼，更難應付。近年受傷患困擾的貝雷蒂尼，兩年前溫網決賽受挫祖高域，而自言今屆首天比賽才確認可出賽的他說：「我事前並不確定能否出賽，只希望這裡的氣氛但助我一把。我跟自己說，不能不作嘗試便已離去，我喜歡在這裡比賽。」二人從未在草地交手，歷來對賽則是艾卡拿斯以2勝1負佔優。3號種子麥維迪夫(Medvedev)、5號種子西斯柏斯(Tsitsipas)及6號種子魯尼(Rune)，今日分途出擊，爭入8強。