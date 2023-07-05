溫網︱天雨影響多場延期　費達拿現身中央場觀戰

溫布頓網球賽的正賽圈第2個比賽日，除了中央場的比賽之外，不少場次因為倫敦的天雨影響而延期。而東道主球手的梅利（Andy Murray）就在首圈擊敗同胞晉級，至於世界排名第一的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）亦晉身次圈。而在這一個賽日，前世界第一，8次溫網冠軍的費達拿（Roger Federer）亦到場觀戰。

倫敦西南部持續的大雨，令到在大部份球場舉行的比賽，未能進行。不過在中央場舉行的梅利對以外卡參戰的英國球手彭尼斯頓（Ryan Peniston）就可以繼續。梅利直落3盤以6:3、6:0及6:1的局數，輕鬆地擊敗英國同胞晉級。至於另一位英國球手洛尼（Cameron Norrie），就以6:3、4:6、6:1及6:4，以盤數4:1擊敗捷克的馬查（Tomas Machac）。