溫網︱天雨影響多場延期　費達拿現身中央場觀戰

溫布頓網球賽的正賽圈第2個比賽日，除了中央場的比賽之外，不少場次因為倫敦的天雨影響而延期。而東道主球手的梅利（Andy Murray）就在首圈擊敗同胞晉級，至於世界排名第一的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）亦晉身次圈。而在這一個賽日，前世界第一，8次溫網冠軍的費達拿（Roger Federer）亦到場觀戰。
倫敦西南部持續的大雨，令到在大部份球場舉行的比賽，未能進行。不過在中央場舉行的梅利對以外卡參戰的英國球手彭尼斯頓（Ryan Peniston）就可以繼續。梅利直落3盤以6:3、6:0及6:1的局數，輕鬆地擊敗英國同胞晉級。至於另一位英國球手洛尼（Cameron Norrie），就以6:3、4:6、6:1及6:4，以盤數4:1擊敗捷克的馬查（Tomas Machac）。
費達拿錯過艾卡拉斯比賽
至於中央場的第2日焦點，是世界第一的艾卡拉斯，這位西班牙球手面對36歲的法國球手查迪（Jeremy Chardy）。艾卡拉斯在沒有太多壓力之下，先贏兩盤6:0及6:2，雖然第3盤查迪負隅頑抗，不過艾卡拉斯還是以局數7:5再取一盤，以盤數3:0晉級。
不過在中央賽場還有另一個焦點，就是8屆男單冠軍的費達拿。這位剛退役的41歲王者重臨舊地，不過他就錯過了艾卡拉斯的比賽，令艾卡拉斯表示「有點妒忌」。費達拿在場有看到衞冕女單的拉芭堅娜（Elena Rybakina），她就表示費達拿的觀戰令自己有點緊張，而曾經的老對手梅利就表示：「這裡有些皇室成員以及網球貴族到來真是美妙。上一次我在場上比賽而他在看着。那是（2012年）奧運，他坐在華連卡（Stan Wawrinka）的廂坐支持我對手。」