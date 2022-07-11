溫網｜感嘆冠軍別具意義 祖高域預因疫苗問題缺席下月美網

由於疫苗問題祖高域於年初無法參加澳洲網球公開賽，而法網又提早出局。祖高域周日在先落段一盤下連追3盤，以總盤數3:1擊敗基利奧斯，贏取個人第21個大滿貫錦標，更是連續4屆贏得賽事男單冠軍。他直言澳網事件很影響他，故今次冠軍別具意義，但預計會再因疫苗問題缺席下月美網。



祖高域今場決賽鬥基奧斯雖先失一盤，但之後迅速調整，最終以盤數3:1反勝，第七次在溫網封王，比起費達拿的八冠紀錄只差一個，同時這是他第21個大滿貫冠軍。祖高域去年已連掃三項大滿貫冠軍，但今年頭半年卻經歷了艱難時刻，尤其年初他因拒打疫苗，被澳洲拒絕入境弄得滿城風雨，最終無法出戰澳網。



及後，他於法網八強被死敵拿度淘汰。直至來到溫網，才終於贏得個人今年第一個大滿貫冠軍，他於賽後向傳媒直言：「今年頭半年發生的事很影響我，我整體感覺欠佳，心理上和情緒上都狀況不好。我明白到自己需要一點時間和耐性才能回復正常。因此，這次冠軍可算是一種解脫，來得更加別具意義。」



不過，這亦很可能是他今年最後一個大滿貫錦標，事關美國目前仍禁止未打疫苗的非國民入境，故他很可能無法出戰下月美網，他表示：「我仍然不打算打針，所以我只能希望美國放寬限制或給予豁免。不過，我認為不太可能獲豁免。」