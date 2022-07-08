溫網︱拿度因傷退出　基利奧斯直入決賽

成功打入溫布頓網球賽的男單四強，爭取第23個大滿貫錦標的拿度（Rafael Nadal）在對基利奧斯（Nick Kyrgios）的賽前，宣布因為腹部的受傷而退出，讓澳洲的基利奧斯首次打入大滿貫賽事的決賽。

在上一圈八強忍住傷勢出戰，拿度苦戰5盤反勝費斯晉級（Taylor Fritz），當時他已指出自己曾多次想退出，不過最終還是挺過來並取勝。然而拿度亦指出，要在四強贏過基利奧斯，自己的狀況需要達到100%。

拿度表示：「我在生涯中試過很多次繼續撐過去，但顯然這會令傷勢更壞。我是想了一整天之下才作出這決定。我認為繼續去比賽並不合理，要我說出口也是非常傷心的。」

拿度：快樂重要過錦標

拿度指，自己的發球也因為傷勢而受影響：「我不能想像自己贏了兩場比賽之後，為了尊重自己我不想退出，我還未有足夠的競賽。」他又指：「在過去數個星期，我見到自己的生涯因為腳傷變得很不一樣。最重要的是快樂而多過錦標。我不能冒風險去比賽，然後要休息2至3個月。我很傷感，而這是很困難的選擇。」

黃澤林青年組八強止步

另外，香港球手的黃澤林在青年組的男單八強，面對雙打的拍檔，美國的鄭瑞，黃澤林最後以4:6及3:6的局數，以盤數0:2不敵對手被淘汰。但之後還會與鄭瑞在雙打賽事爭入四強。