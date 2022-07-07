溫網︱拿度苦戰5盤反勝費斯晉四強　黃澤林青年組雙打同闖八強

爭取今年第3個大滿貫冠軍，西班牙的拿度（Rafael Nadal）在溫布頓網球賽的八強，面對美國的費斯（Taylor Fritz）。拿度在苦戰5盤之下，以3:2的盤數反勝對手，四強迎戰澳洲的基利奧斯（Nick Kyrgios）。

過去只贏過兩次的溫網，拿度對上一次在溫網奪冠已12年前。受到傷病的困擾，拿度今場賽前已感到不適，首盤就被費斯以6:3的局數先贏一盤。第2盤，拿度在領先局數3:0之下，一度被費斯追平，但最後仍以7:5追回一盤，同時在這一盤後，拿度需要一次的醫療暫停去處理不適。

今年在印第安韋爾斯曾輸過給費斯的拿度，在第3盤再被對手以6:3的局數取勝，費斯只需要再贏一盤，就可以首次打入大滿貫四強。可是拿度第4盤繼續頑抗，在落後局數2:4之下，以7:5反勝，將比賽迫至決勝第5盤。二人在第5盤雙方陷於膠着，拿度縱然在第7局成功破發，但費斯隨後一局立即回敬，令比賽還是要透過決勝局分勝負。拿度在決勝局率先連取5分領先，費斯之後連追3分拉近，不過在經過4個多小時後，拿度還是以10:4的局分，取得決勝局，以3:2的盤數擊敗費斯，再次打入溫網四強。

拿度賽前腹部感不適

拿度賽後被問到，他的身體似乎難以應付整場比賽，是如何令他捱過這4個多小時：「我也不知道。身體基本上沒問題，但是在腹部好像有點不太好，說真的。我需要尋找方法令自己的發球有點不同。在很多的時間，我是在想我不能撐過整場比賽，但是觀眾，是給我的能量，感謝他們。」

對於下一圈要面對基利奧斯，拿度被問到可否健康地面對這場比賽，拿度表示：「我希望可以準備好這場比賽。Nick是在很多場地都是一個厲害的對手，但在草地更擅長。他在草地賽季有更好的表現，我需要100%的狀態去爭取機會。」對手的基利奧斯在另一場八強，以3:0的盤數擊敗智利的Cristian Garin。

另外，香港球手的黃澤林繼周三(6日)早上在青年組男單打入八強之後，在青年組的男雙與美籍華裔球手鄭瑞（Michael Zheng）同樣以2:0的盤數擊敗對手，同樣晉身男雙的八強。而黃澤林在男單的八強對手，亦正正會是鄭瑞。