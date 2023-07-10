溫網︱持外卡施維杜蓮娜贏盡喝采　白俄艾莎蘭卡被嘘走

在法國公開賽的時候，有球迷不滿烏克蘭球手拒與俄羅斯及白俄羅斯球手握手而柴台。不過同樣的狀況，來到英國舉行的溫布頓網球賽就相反。持外卡出戰的烏克蘭球手施維杜蓮娜（Elina Svitolina）在面對白俄羅斯的艾莎蘭卡（Victoria Azarenka），施維杜蓮娜不單以2:1的盤數反勝，更獲在場球迷的全力支持，而艾莎蘭卡在敗走後，亦被在場球迷柴台。

施維杜蓮娜在法網的比賽，曾經因為拒與另一白俄球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）握手，被法國的球迷柴台。然而在溫網，施維杜蓮娜卻獲得英國球迷全力支持。首盤施維杜蓮娜以2:6的局數落敗，不過在獲得支持下，她在第2盤以6:4的局數追平，令雙方要進入決勝的第3盤，雙方在第3盤難分勝負，要戰至決勝局。在決勝局雙方一度打平9:9的細分，不過施維杜蓮娜最後連取2分，以11:9擊敗對手，總盤數贏2:1晉級。

不過艾莎蘭卡賽後似乎有點不滿，問記者：「我要怎麼做？留在這裡等？她不打算與俄羅斯人和白俄羅斯人握手，我尊重她的決定。」而施維杜蓮娜就在一號場的球迷歡呼下晉級，而艾莎蘭卡似乎對柴台球迷不滿，在向球迷做出一個手勢後離場。而施維杜蓮娜就指對球迷的支持感到驚訝。施維杜蓮娜晉級之後，八強的對手會是頭號種子的施維雅迪（Iga Swiatek）。