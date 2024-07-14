溫網｜捷克姬捷科娃挫柏奧蓮妮　首奪溫布頓女單冠軍

今年的第3項大滿貫賽事，捷克的姬捷科娃（Barbora Krejcikova）以盤數的2:1擊敗意大利的柏奧蓮妮（Jasmine Paolini），首次在溫布頓贏得冠軍，也是她個人第2項大滿貫的冠軍。
曾經贏過2021年的法國公開賽冠軍，28歲的姬捷科娃世界排名曾升上過第2。然而傷患令好休息一段時間，世界排名也因而下跌。今屆雖然以31號種子身份出戰，不過卻一直殺入到決賽。在決賽面對今屆法網亞軍的柏奧蓮妮，首盤姬捷科娃先贏局數6:2，但之後柏奧蓮妮在第2盤以同樣的比數回敬，將盤數追平1:1，雙方要打決勝盤。在第3盤姬捷科娃以6:4的局數勝出，以盤數2:1奪得冠軍。
姬捷科娃在賽後表示：「我現在說不出話來，這說是太難以置信。是的，我想沒有人會相信我會入決賽，沒有人會信我會贏溫布頓。我自己也仍然未能相信。」她再說：「兩個星期前我有一場很艱難的比賽，受之前我的傷病，我還不在好狀態。我在賽季確實沒有好開始，這是難以相信我可以站在這裡贏得溫布頓。」
柏奧蓮妮：仍然未夠好
至於今年第2度在大滿貫決賽失手，亞軍的柏奧蓮妮表示：「我想我比上次決賽已做得更好，只是仍然未足夠。」她再表示：「有時候我有點害怕去想太多，我想說，如果我保持這水準，我想我可以有機會獲得一些成就。」