溫網｜捷克姬捷科娃挫柏奧蓮妮　首奪溫布頓女單冠軍

今年的第3項大滿貫賽事，捷克的姬捷科娃（Barbora Krejcikova）以盤數的2:1擊敗意大利的柏奧蓮妮（Jasmine Paolini），首次在溫布頓贏得冠軍，也是她個人第2項大滿貫的冠軍。

曾經贏過2021年的法國公開賽冠軍，28歲的姬捷科娃世界排名曾升上過第2。然而傷患令好休息一段時間，世界排名也因而下跌。今屆雖然以31號種子身份出戰，不過卻一直殺入到決賽。在決賽面對今屆法網亞軍的柏奧蓮妮，首盤姬捷科娃先贏局數6:2，但之後柏奧蓮妮在第2盤以同樣的比數回敬，將盤數追平1:1，雙方要打決勝盤。在第3盤姬捷科娃以6:4的局數勝出，以盤數2:1奪得冠軍。