溫網｜捷克姬捷科娃決賽鬥意大利柏奧蓮妮

東京奧運女雙金牌得主，捷克的姬捷科娃（Barbora Krejcikova）在溫布頓網球賽的四強，淘汰了2022年冠軍的拉芭堅娜（Elena Rybakina），將與意大利的柏奧蓮妮（Jasmine Paolini）爭奪冠軍。
作為賽事31號種子，面對四強排名最高的拉芭堅娜。姬捷科娃首盤已先輸局數3:6，然而第2盤姬捷科娃以6:3的局數將盤數追平，雙方要進行第3盤分勝負，而姬捷科娃再贏局數6:4，以盤數2:1反勝。作為前溫布頓冠軍諾禾娜（Jana Novotna）的徒弟，姬捷科娃表示很懷念已故恩師。姬捷科娃在18歲時在父母帶同下向諾禾娜尋求建議，而諾禾娜因為見到姬捷科娃才能，之後成為了其教練及導師。諾禾娜過去3次打入溫網決賽，並在1998年贏得冠軍，然而在2017年她因為癌病離世。
姬捷科娃指：「我是非常懷念着她。可以肯定我還記掛着珍娜（諾禾娜）很多。我有很多美妙的回憶，而每當我踏足球場，為每一球戰鬥時，我肯定這是她想我去做的。」
柏奧蓮妮反勝非種子域姬
至於女單的另一場四強，非種子球手域姬（Donna Vekic）的奇妙之旅告終，在面對賽事7號種子的意大利球手柏奧蓮妮，域姬雖然以6:2的局數先取第一盤，但第2盤就被柏奧蓮妮以6:4的局數追平，盤數打成1:1。決勝的第3盤雙方鬥得激烈，並且要以決勝局分勝負。不過還是經驗較好的柏奧蓮妮掌握到機會，並以10:8的細分勝出，首次打入溫布頓的決賽。女單決賽的二人都是首次在溫網打到最後，姬捷科娃在2021年就贏過法國公開賽冠軍，但柏奧蓮妮在今年就在法網打入決賽。