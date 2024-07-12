溫網｜捷克姬捷科娃決賽鬥意大利柏奧蓮妮

東京奧運女雙金牌得主，捷克的姬捷科娃（Barbora Krejcikova）在溫布頓網球賽的四強，淘汰了2022年冠軍的拉芭堅娜（Elena Rybakina），將與意大利的柏奧蓮妮（Jasmine Paolini）爭奪冠軍。

作為賽事31號種子，面對四強排名最高的拉芭堅娜。姬捷科娃首盤已先輸局數3:6，然而第2盤姬捷科娃以6:3的局數將盤數追平，雙方要進行第3盤分勝負，而姬捷科娃再贏局數6:4，以盤數2:1反勝。作為前溫布頓冠軍諾禾娜（Jana Novotna）的徒弟，姬捷科娃表示很懷念已故恩師。姬捷科娃在18歲時在父母帶同下向諾禾娜尋求建議，而諾禾娜因為見到姬捷科娃才能，之後成為了其教練及導師。諾禾娜過去3次打入溫網決賽，並在1998年贏得冠軍，然而在2017年她因為癌病離世。