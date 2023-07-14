溫網︱施維杜蓮娜神奇之旅告終　捷克禾杜素娃成首位非種子決賽球手

憑外卡參戰，烏克蘭球手的施維杜蓮娜（Elina Svitolina），她在今屆溫布頓網球賽的神奇之旅，到四強告一段落。她在四強面對捷克的禾杜素娃（Marketa Vondrousova），以0:2的盤數被淘汰，而禾杜素娃卻成為了溫網成為公開賽事以來，首位以非種子身份打入女單決賽的球手。
世界排名42的禾杜素娃，過去從未在溫網突破第2圈，而且只贏過1場的比賽，不過她在今屆已取得自己在溫網的最佳戰績。在四強的比賽，面對同樣有意外成績的施維杜蓮娜，禾杜素娃卻輕鬆以6:3、6:3，直落兩盤擊敗施維杜蓮娜。禾杜素娃是溫布頓轉為公開賽以來，首位晉身女單決賽的非種子球手。
查貝雅連續兩年入決賽
並非首次打入大滿貫決賽的禾杜素娃，對上一次是2019年的法國公開賽，然而她最終只得亞軍。對於再入大滿貫的決賽，她表示：「我不敢相信，我只感到非常開心，能夠與伊蓮娜（施維杜蓮娜）比賽並打入決賽。她是一個戰士，也是一個偉大的人，這是一場艱難的比賽。」她再表示：「我極度緊張，我全場都好緊張。在我領先4:0（第2盤）時，她兩度打破我發球局並追上來，所以我只得集中精神面對每一局，然後我很感謝你們所有人的支持。」
禾杜素娃在女單的決賽，將會面對上屆亞軍，突尼西亞的查貝雅（Ons Jabeur）。這位6號種子球手，在四強以2:1的盤數反勝2號種子的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）。