溫網︱施維杜蓮娜神奇之旅告終　捷克禾杜素娃成首位非種子決賽球手

憑外卡參戰，烏克蘭球手的施維杜蓮娜（Elina Svitolina），她在今屆溫布頓網球賽的神奇之旅，到四強告一段落。她在四強面對捷克的禾杜素娃（Marketa Vondrousova），以0:2的盤數被淘汰，而禾杜素娃卻成為了溫網成為公開賽事以來，首位以非種子身份打入女單決賽的球手。

世界排名42的禾杜素娃，過去從未在溫網突破第2圈，而且只贏過1場的比賽，不過她在今屆已取得自己在溫網的最佳戰績。在四強的比賽，面對同樣有意外成績的施維杜蓮娜，禾杜素娃卻輕鬆以6:3、6:3，直落兩盤擊敗施維杜蓮娜。禾杜素娃是溫布頓轉為公開賽以來，首位晉身女單決賽的非種子球手。