溫網︱施維杜連娜籲勿一刀切禁俄選手　祖高域批政治干預

網球4大滿貫賽事之一的溫布頓網球賽，在周三(20日)宣布禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，除了受到兩大職業網球聯會的反對及指決定是歧視。而烏克蘭球手，世界排名25的施維杜連娜（Elina Svitolina）就呼籲賽會，不應該一刀切禁止所有俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，而世界排名第1的祖高域（Novak Djokovic）指有關決定是政治干預體育。
在國際職業網球聯會（ATP）與女子網球聯會（WTA）分別指責有關決定之後，烏克蘭的施維杜連娜在接受英國廣播公司（BBC）的訪問時指：「我們不需要徹底的禁止他們。如果球手沒有反對俄羅斯政府，禁止他們是正確的。」施維杜連娜補充指：「我們只需要他們出來發聲，究竟他們是站在我們和整個世界的一方，還是俄羅斯政府的一方。如果他們沒有選擇，沒有投票給這個政府，那公平地他們應該獲准參賽。」施維杜連娜早前透過公開信，要求ATP及WTA就俄羅斯及白俄羅斯球手作出更嚴厲的懲處。
‼️💙💛🇺🇦✊🏼 pic.twitter.com/UK04g8OOh9— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) April 20, 2022
至於男單方面，世界排名第1的祖高域亦表態，反對有關的決定：「我一直都譴責戰爭，我永遠不會支持戰爭，因為我也是戰火中的兒童。我很清楚這離別造成多少的哀傷，在塞爾維亞，我們知道1999年發生過甚麼。在巴爾幹半島，我們歷史上經歷過多少的戰爭。然而我不支持溫布頓的決定，我認為這是瘋狂的。當政治干預體育，結果永不會是好事。」
魯布列夫：他們沒有邏輯
最早表態反戰的俄羅斯球手，世界排名第8的魯布列夫（Andrey Rublev）亦批評有關的決定。「他們給我們的結果是不合理的，他們是沒有邏輯的。現在發生事是對我們完全的歧視，這種破壞性的行動不是解決衝突的方法，這只是基於國家層面的煽動仇恨和互不諒解。」魯布列夫是首位反戰的俄羅斯網球手，他在俄羅斯入侵烏克蘭的首日，就在比賽場上透過電視寫上反對戰爭的標語。