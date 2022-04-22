溫網︱施維杜連娜籲勿一刀切禁俄選手　祖高域批政治干預

網球4大滿貫賽事之一的溫布頓網球賽，在周三(20日)宣布禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，除了受到兩大職業網球聯會的反對及指決定是歧視。而烏克蘭球手，世界排名25的施維杜連娜（Elina Svitolina）就呼籲賽會，不應該一刀切禁止所有俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，而世界排名第1的祖高域（Novak Djokovic）指有關決定是政治干預體育。

在國際職業網球聯會（ATP）與女子網球聯會（WTA）分別指責有關決定之後，烏克蘭的施維杜連娜在接受英國廣播公司（BBC）的訪問時指：「我們不需要徹底的禁止他們。如果球手沒有反對俄羅斯政府，禁止他們是正確的。」施維杜連娜補充指：「我們只需要他們出來發聲，究竟他們是站在我們和整個世界的一方，還是俄羅斯政府的一方。如果他們沒有選擇，沒有投票給這個政府，那公平地他們應該獲准參賽。」施維杜連娜早前透過公開信，要求ATP及WTA就俄羅斯及白俄羅斯球手作出更嚴厲的懲處。