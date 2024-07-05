溫網｜梅利男雙首圈出局告別　7號種子靴卡斯受傷退賽

兩屆溫布頓網球賽的男單冠軍，英國網球手梅利（Andy Murray）雖然因為背傷退出了男單賽事，不過他仍與哥哥的謝美梅利（Jamie Murray）出戰男雙。然而二人卻在首圈止步，大會在今次賽後，為這位37歲的英國球手舉行歡送儀式，而老對手的祖高域（Novak Djokovic）都有出席。

早已表明今夏後會減少參與巡迴賽，暗示準備退役的梅利。在今次溫網前背傷要接受手術後，未能趕及傷癒出戰可能是自己最後一次的溫網男單，不過退而與哥哥繼續在男雙出賽。在以盤數0:2不敵澳洲組合，在首圈止步後，賽會為他舉行了歡送儀式，梅利家人等都有出席。他在儀式表示：「這是非常困難，因為我想嘗試去打波，但我不能。現在的體能上已經非常艱困，我是想打到永遠，因為我喜愛這運動。與謝美一起打波是很特別，我們之前沒有這個機會。這是一場與時間的競賽，體能上並不容易的，不過慶幸我們可以在此做一次。」