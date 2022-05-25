溫網︱法國球手質問ATP　保護球手還是俄羅斯？

溫布頓網球賽因為禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，而遭到3大國際網球協會，以暫停今屆賽事計分作回應。然而有球手就對這決定表達不滿。

法國球手，世界排名只有78的派尼（Benoit Paire），對於職業網球聯會（ATP）有關的決定表達不滿。這位32歲的球手，過去在大滿貫只有於2013年打入過澳網八強，在法網及美網去年晉級至第3圈，在溫布頓從未晉級過次圈。不過，他仍對溫網不獲計分一事不滿。

「我們準備去打一個沒有排名分的賽事，如果是有感染新冠，我們沒話可說。不過這裡只有過是有3、4個俄羅斯球手，包括梅韋迪夫（Daniil Medvedev），又我們要為此向溫布頓抗議。我覺得這很可惜。因為如果我們聽聽所有球手，球手們都不理解這決定，99%的球手,都希望計分以及如以往般參賽。」他補充說：「我想知道，ATP究竟是想維護球手，還是俄羅斯。」

批麻煩由俄羅斯製造

他再說：「我準備去那裡贏獎金，我會當成為表演賽。不過問題是，為甚麼他們不與前列球手溝通。是的，他們說那裡是有一個投票的議會組織，但是沒有人告知我們這些。如果這是ATP與溫布頓的戰爭，這對我們並不理想，因為我們只想正常地比賽。我向俄羅斯及俄羅斯人先說對不起，因為他們就是製造麻煩的人，所有的ATP球手都因此要付出代價，梅韋迪夫卻將會成為世界第一，這完全是荒謬的。我們是希望能站在全世界的球手，而這卻是恰好相反。」

派尼又指：「戰爭是在俄羅斯，所以那裡就應該被予以制裁。但ATP是應該維護主要的球手們,而不是當中的4、5個球手，其他所有球手都因為這決定而覺得有問題。記得在疫情期間，當有3、4個球手因為疫情不能參賽，他們沒有凍結排名分，沒有作這種決定，我真的不明白，我們全部人都因此而受懲罰，這感覺好像我們去為了獎金參加一個賽事。」

派尼在法國公開賽，首圈正是不敵來自白俄羅斯的球手。