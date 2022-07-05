溫網︱港將黃澤林轉拍美籍華僑　晉青年組男雙次圈

繼青年組男單首圈之後，香港的黃澤林在青年組的男雙，再夥拍來自美國的華裔球手Michael Zheng，二人在男雙的首圈，以2:0的盤數擊敗來自美國的Nishesh Basavareddy與墨西哥Rodrigo Pacheco Mendez的17歲組合，在單雙打都晉級次圈。

在周一的雙打賽事，黃澤林與Michael Zheng的合作，沒受到太大考驗，他們連贏兩盤6:3及6:2，在不消一個小時的比賽就成功過關。而黃澤林之後又會再戰青年組的男單，迎戰賽事的9號種子，克羅地亞的16歲球手Dino Prizmic。

港拿度網球學校7.1開幕

另外，本身在西班牙拿度網球學校受訓的黃澤林。今日由香港高爾夫球及網球學院 （HKGTA） 宣布，與拿度網球學校合作的亞洲首個拿度網球中心，已在7月1日正式開幕。在香港的拿度網球中心，將座落於香港高爾夫球及網球學院，設有1個世界級的室內網球場、7個戶外網球場和2個迷你網球場。

而拿度網球學校的教練團隊，早前已從西班牙馬略卡抵達香港。並由曾任馬略卡拿度網球學校精英教練的Pedro Pissarra擔任首席教練。他將帶領香港教練團隊沿用拿度網球學校的訓練方式，根據學員的年齡、技術水平和需求，度身定制合適的網球訓練項目。

