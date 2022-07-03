溫網｜溫網「吹冷風」 拿度保不失 一姐37場連勝終結

世界網壇一姐施維雅迪(Iga Swiatek)，在溫網第3圈以4比6、2比6受挫法國的歌妮特(Alize Cornet)，不入16強兼連勝37場後斷纜，延續今屆賽事冷風勁吹的特色。

21歲的波蘭好手施維雅迪，今年傲視WTA巡迴賽，包括上一個大滿貫法網，已連贏6項賽事，而連同溫網首兩圈已連勝37場，但早前報稱肩傷退出柏林草地賽，最終在今屆第3圈於最後6局比賽全輸下，受挫32歲的歌妮特出局。這位兩屆法網盟主亦說個人在草地發揮，不如泥地及硬地賽感覺自在，她說：「我自知狀態欠佳，戰略迷失。」今年法網亞軍的嘉奧芙(Coco Gauff)亦在同一圈以總盤數1比2受挫美國同胞安絲莫娃(Amada Anisimova)出局；而頭十名號種籽，只有3號種籽查寶亞(Ons Jabeur)及4號種籽芭杜莎(Paula Badosa)躋身16強，其中西班牙球手芭杜莎，於英國時間周一將跟前一姐、羅馬尼亞的哈立爭入8強。

拿度周一鬥荷蘭一哥爭入8強

男單16強亦只餘3位前十名種籽角逐，包括二號種籽拿度(Rafael Nadal)將於周一面對荷蘭一哥、世界排名25位的雲達辛舒捷(Botic van de Zandschulp)。