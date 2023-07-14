溫網｜男單4強大戰 艾卡拿斯祖高域分途出擊

西班牙新星艾卡拿斯面對同是20歲的六號種子魯尼(Holger Rune)，贏得比預期輕鬆，只花了2小時21分鐘便以直落3盤勝出；今屆暫時5勝只失過2盤，連同之前勝出皇后會賽，今年在草地仍是戰無不克。他賽後說：「能夠在這裡打出高水平網球，入到準決賽，實在意想不到，這是瘋狂。」艾卡拿斯是自從2007年的祖高域後，首位未滿21歲便成功在溫網4強亮相的男單球手。

溫布頓首號種子、「世一」艾卡拿斯(Carlos Alcaraz)輕鬆勝出「U21大戰」後，今天在溫網中央場將跟三號種子麥維迪夫(Danill Medvedev)碰頭，力爭首入這項大滿貫決賽。二號種子祖高域(Novak Djokovic)則與意大利球手冼拿(Jannik Sinner)爭決賽席。

艾卡拿斯今天的對手麥維迪夫，之前同樣只曾贏過美網大滿貫，亦是首次打入溫網4強；但晉級歷程艱辛得多，在一號場舉行的8強戰是以盤數3比2打敗非種子的美國球手尤賓克斯(Christoper Eubanks)，全場狂發28個「A士球」制敵。27歲的麥維迪夫賽後說：「下場我要去中央場出戰了，在我比賽生涯中，贏5盤的比賽不多，在這一號場贏過2次，肯定是我最愛的場地。」麥維迪夫歷來2次跟艾卡拿斯交手，各勝一仗；但今年3月在印第安納韋爾斯硬地決賽，輸盤數0比2。

祖高域中央場44連勝 晉決賽呼聲高

至於塞爾維亞名將祖高域(Novak Djokovic)累計在此賽事已33連勝，而計中央場更寫下44連勝佳績；今天對手8號種子冼拿，正正是上屆8強的手下敗將，但當時冼拿領先兩盤，才被對手發力擊潰。力爭平費達拿8奪溫網紀錄的祖高域說：「我不想人家聽來有點自大，但用我在職業生涯的成績及在溫網4連霸去評價，我當然是這裡的奪標大熱。」

祖高域今天出場，代表將會平費達拿46次在大滿貫賽事4強亮相的紀錄；相反冼拿則是首闖大滿貫準決賽，今屆之前5戰男單，全勝非種子球手共只失兩盤，未受考驗。