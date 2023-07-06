溫網︱祖高域取得第30連勝　施維雅迪次圈輕鬆晉級

爭取個人第24項大滿貫冠軍的祖高域（Novak Djokovic），在溫布頓網球賽的男單次圈，再以3:0的盤數擊敗澳洲球手佐敦湯臣（Jordan Thompson），取得個人在溫網的第30連勝。而女單的施維雅迪（Iga Swiatek），就輕鬆以2:0的盤數，擊敗爭議性的對手蘇莉比絲托莫（Sara Sorribes Tormo）。

29歲的佐敦湯臣雖然已經努力地開出了21次的發球直接得分，不過面對世界排名第2的祖高域，還是無法過關。祖高域以6:3、7:6及7:5的局數，直落3盤晉級。而祖高域的這場勝利，是自他在2018年起，連續在5屆比賽中累積至30場的勝利，並且爭取個人第8次成為溫布頓的冠軍，追平名將費達拿（Roger Federer）的冠軍紀錄。