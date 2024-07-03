溫網｜祖高域手術後首戰贏波晉級　衞冕女單禾杜素娃首圈出局

尋求追平費達拿（Roger Federer）八奪溫網冠軍的祖高域，在手術後還未夠一個月，即出戰溫網。在右腳護膝之下，面對比自己年輕10年，從外圍賽晉級的高派華，祖高域依然輕鬆以6:1、6:2及6:2的局數，輕取對手晉級。下一圈是以外卡參賽的英國球手費恩尼（Jacob Fearnley）。祖高域在賽後表示：「我在比賽時嘗試專注比賽而不想膝蓋太多。任何事我可以做的，在過去3周我都與我團隊做過了，就是為今日可以在這裡為大家比賽。我想如果這是其他賽事，可能我不會冒這風險，不會如此着急，只因為我喜歡溫布頓，喜歡回到這裡。」

另外，祖高域又提到現場的一位觀眾，桌球名將的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）：「我看桌球就只因為他。說真的，我看了他很多年，我父親很喜歡看桌球，我只看隆尼（奧蘇利雲），他甚麼時候不打，我就不再看。這是我們初次見面，第一次接觸，真是太好。他是其中一個偉大的運動員，我從小就看他，很開心有他在旁。希望我們可以打一下桌球，因為我打桌球很差。不過美式的比較好，士碌架我只打過兩次，非常非常難。」

梅利賽前確定退出單打

至於英國球手的梅利（Andy Murray）就已經宣布退賽，但仍會與兄長出戰雙打。在女單方面，上屆冠軍的捷克球手禾杜素娃卻在首圈出局，她在面對西班牙的文妮露（Jessica Bouzas Maneiro）卻以直落兩盤4:6及2:6，盤數輸0:2遭到淘汰。世界排名83，21歲的文妮露賽後表示：「我真的很開心，我想這是我人生以及生涯的其中一個重要時刻。這是我一生打過最美麗的賽事，所以感謝每一位今日來看比賽的觀眾。」