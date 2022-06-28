溫網︱祖高域挫韓球手晉級　梅利反勝保首圈不敗

衞冕的祖高域（Novak Djokovic）在溫布頓網球賽的首圈，面對來自南韓的權順宇，在一度失掉第2盤下，仍以3:1的盤數擊敗對手晉身次圈。而主場出擊的梅利（Andy Murray）同樣以3:1的盤數擊敗對手晉級，繼續保持個人在溫網首圈不敗的紀錄。

世界排名第一，衞冕的祖高域今年未有參與其他的比賽為溫網準備，在法國公開賽出局後就一直休戰。面對世界排名81的權順宇，祖高域首盤已被對手先破發球局，但這位「一哥」之後反破對方兩次發球，令他成功以6:3取得首盤。第2盤權順宇繼續保持表現，同樣先破祖高域的發球局，並以6:3的局數，將盤數追平。

祖高域在第3盤站穩之下，在成功守住自己的發球之後，在第8局打破權順宇發球，以6:3再取一盤，再度取得領先。進入狀態的祖高域，在第4盤再贏6:4，以總盤數3:1擊敗對手，成功晉身次圈。

拉度卡露首圈輕鬆晉級

至於另一場男單，梅利保持着自己在溫布頓首圈未嘗一敗的戰績，在首盤先輸4:6之下，連連3盤6:3、6:2及6:4，反勝來自澳洲的James Duckworth。35歲的前世界「一哥」梅利，2005年首次參加溫網已打入第3圈，歷史上也只有兩次在第3圈被淘汰，而他今屆次圈會對20號種子美國的伊斯拿（John Isner）。

而女單方面，英國的拉度卡露（Emma Raducanu）以2:0的盤數，在首圈擊敗比利時的Alison Van Uytvanck晉身次圈。