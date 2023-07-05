溫網｜祖高域施維雅迪態佳再出戰

向第24項大滿貫錦標進發的祖高域(Djokovic)及「一姐」施維雅迪(Swiatek)，溫布頓網賽首輪旗開得勝，兩人將於香港時間周三晚上在次圈再次同日出擊，繼續爭霸之旅。

大滿貫之王、塞爾維亞名將祖高域，「正賽」首日在中央場出戰世界排名67位的阿根廷球手卡慈(Cachin)；雖然首盤第3局被對手「破發」，之後賽事又受天雨中斷達80分鐘，但最終這位二號種子仍以6比3、6比3及7比6(7比4)勝出，累計在溫網29連勝，繼續向5連霸兼平費達拿8奪溫網紀錄及第24項大滿貫進發。

祖高域在賽事因天雨停頓期間，曾做出用毛巾抹乾場地的動作，他賽後打趣說：「我每次出場通常帶著球拍，有趣是可做一些不同事情。」他並續說：「我每次再回來，跟一些夢想贏網球大賽的小夥子連結，都盡力嘗試一分鐘都不能鬆懈；草地比賽是比其他更需要多一點時間適應，希望我可逐場比賽提升自己水平。」

祖高域今天對手是世界排名70位的澳洲球手佐敦湯臣(Jordon Thompson)；溫網個人最佳成績是2021年闖入第3圈的湯臣稱，雖知外界一面倒看淡，但會盡情享受在溫網鬥諾華克(祖高域)的機會。

