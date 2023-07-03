溫網｜祖高域爭5連霸第24大滿貫 續創紀錄

剛在上月勇奪法網大滿貫的祖高域(Djokovic)，周一香港時間晚上於第136屆溫布頓大賽首圈，以衛冕身份於中央場頭場率先亮相，迎戰世界排名67位的阿根廷球手卡慈(Cachin)(03/07 20:30)，展開爭5連霸之旅，同時爭取第24個大滿貫錦標，續改寫網壇歷史。

祖高域上屆溫網決賽打敗澳洲球手基奧斯(Kyrois)，今屆被列二號種子；只要再「冧莊」，便可追平費達拿8屆封王紀錄，並繼後者及瑞典名將波格，第3位在溫網5連霸名將。一如對上3屆，祖高域未有參加正式草地比賽作熱身，只是較早時在赫林漢姆表演賽鬥美國球手泰福(Tiafoe)；雙方盤數1比1打和後，第3盤以超長決勝分定勝負，結果祖高域勝10比7，草地王已收寓賽於操之效。

36歲的他期待大賽來臨說：「這是世上最靚場地，每年恍如最初，這將會是大家美好的一年。」今天對手是歷來首次在溫網「正賽」亮相的卡慈，上屆美網打入第3圈，已是個人在大滿貫最好成績。至於四號種子魯迪(Ruud)同日亦會登場，在二號場鬥法國球手洛高利(Lokoli)。

