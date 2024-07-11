溫網｜祖高域藉對手傷退晉級　與意大利穆斯迪爭入決賽

爭取個人第8個溫布頓網球賽冠軍，塞爾維亞的祖高域（Novak Djokovic）在澳洲的迪米勒（Alex de Minaur）退出下，自動晉身四強。而他四強的對手，會是意大利的穆斯迪（Lorenzo Musetti），穆斯迪在八強就與美國的費斯（Taylor Fritz）苦戰5盤下晉級。
迪米勒在周三（10日）與祖高域的男單八強賽事前表示：「我很難過地說，因為臀部的傷令我需要退出。我在之前的比賽的最後3分，聽到一聲巨響。」迪米勒又說：「昨日已經照過，並確定受傷，如果冒險參賽會讓情況更糟。」他表示自己的傷預計要3至6個星期康復。至於祖高域四強的對手，將是意大利的穆斯迪。
穆斯迪在八強遇上費斯，首盤先由費斯以6:3的局數勝出，不過第2盤打到決勝局，由穆斯迪以細分的7:5險勝，之後意大利人再贏多盤6:2，盤數反先2:1。雖然之後第4盤穆斯迪以3:6的局數被追平，但決勝第5盤穆斯迪以6:1局數大勝，以盤數3:2結束這場八強賽事。穆斯迪賽後表示，這場比賽的勝利只是僅次於自己兒子出生那麼重要。至於四強要對祖高域，穆斯迪指：「我期望一場很大的戰鬥，這是巡迴賽其中一個最艱難的挑戰，不過我是一個雄心勃勃的人，我願意接受挑戰。」
女單拉芭堅娜晉身四強
女單方面，2022年的冠軍拉芭堅娜（Elena Rybakina）成為四強的熱門。她在八強面對烏克蘭的施維杜蓮娜（Elina Svitolina），結果以兩盤6:3及6:2，僅花61分鐘就輕鬆晉級。四強拉芭堅娜會對捷克的姬捷科娃（Barbora Krejcikova），這位賽事4號種子表示自己當然是想再次晉身決賽，又表示大家都想贏，並且都在隹力爭勝。拉芭堅娜已成為溫網四強的最高種子球手，而另一場四強就由7號種子，意大利的柏奧蓮妮（Jasmine Paolini）對非種子球手的域姬（Donna Vekic）。