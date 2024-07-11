溫網｜祖高域藉對手傷退晉級　與意大利穆斯迪爭入決賽

爭取個人第8個溫布頓網球賽冠軍，塞爾維亞的祖高域（Novak Djokovic）在澳洲的迪米勒（Alex de Minaur）退出下，自動晉身四強。而他四強的對手，會是意大利的穆斯迪（Lorenzo Musetti），穆斯迪在八強就與美國的費斯（Taylor Fritz）苦戰5盤下晉級。

迪米勒在周三（10日）與祖高域的男單八強賽事前表示：「我很難過地說，因為臀部的傷令我需要退出。我在之前的比賽的最後3分，聽到一聲巨響。」迪米勒又說：「昨日已經照過，並確定受傷，如果冒險參賽會讓情況更糟。」他表示自己的傷預計要3至6個星期康復。至於祖高域四強的對手，將是意大利的穆斯迪。