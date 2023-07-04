溫網︱祖高域首圈受天雨影響　中斷逾1小時後仍擊敗對手

爭取溫布頓3連冠，世界排名第2的祖高域（Novak Djokovic）在溫網的揭幕戰面對阿根廷球手卡慈（Pedro Cachin）。然而似乎天公未有造美，比賽在首盤之後，一度因為天雨延誤80分鐘，最後祖高域也拿起毛巾吸水，而他最後以直落3盤擊敗對手，以盤數3:0晉身次圈。
想成為近代網球史上首位金滿貫球手，祖高域在兩年前只差美國公開賽，而今年他已連贏澳洲公開賽及法國公開賽兩大滿貫，餘下就只有溫網及美網。在溫網的首圈，他面對阿根廷球手的卡慈，首盤先贏局數的6:3，不過比賽在之後受天雨影響，需要暫停比賽以及關閉天幕。比賽重開後，祖高域第2盤再贏局數6:3，加上第3盤在決勝局以7:4細分擊敗對手，最終以直落3盤晉級。
祖高域在休戰時曾笑言：「每次我出場都是拿着球拍，而不是毛巾的。能做點與平常不同的事也很有趣。這可能是有點奇怪，不過希望你們都喜歡。對於所有在場上等我們的觀眾，這是很灰心的。我們其實都很想比賽，不過那狀況不太好，而且還有點滑。等天幕再開時，這會是不同的狀況，再等5至10分鐘讓我們可以比賽吧。」
美國嘉奧芙首圈出局
另外在女單的比賽美國的嘉奧芙（Coco Gauff）在首圈爆冷被淘汰。這位賽事7號種子，以盤數1:2不敵從外圍賽晉級的美籍俄羅斯球手基蓮（Sofia Kenin）。基蓮以局數6:4、2:6及6:4擊敗嘉奧芙。而前世界第一，43歲的雲露絲威廉絲（Venus Williams）在首圈面對烏克蘭的施維杜蓮娜（Elina Svitolina），在比賽期間一度受傷，雖然她堅持比賽，但最終亦以盤數0:2不敵對手出局。