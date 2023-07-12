溫網｜祖高域3:1反勝魯布列夫 殺入四強追平歷史紀錄

溫布頓網球賽進入最後階段，男單八強，上屆冠軍，爭取第8次封王的塞爾維亞巨星祖高域（Novak Djokovic）反勝魯布列夫（Andrey Rublev）盤數3:1，職業生涯第46次殺入準決賽，追平歷史紀錄。
祖高域開局慢熱，先失1盤4:6，但亦只是他在本屆賽事所失的第2盤。隨後，這名老將恢復手感，次盤很快就領先5:0，終輕取6:1追平。第3盤，他於第2局救出兩個破發球後，於第5局破發贏6:4，盤數反超前。及至第4盤，他乘勝再贏6:3，以盤數3:1第12次躋身溫網4強，對手將會是意大利黑馬仙拿（Jannik Sinner）。
這亦是36歲的祖高域，職業生涯第46次殺入大滿貫4強，追平瑞士天王費達拿（Roger Federer）保持的紀錄。
施維雅迪爆冷不敵施維杜蓮娜 大熱出局
女單8強爆出大冷門，一姐施維雅迪（Iga Swiatek）以盤數1:2不敵烏克蘭球手施維杜蓮娜（Elina Svitolina），大熱倒灶。第1盤的頭5局便有3次破發，施維雅迪領先施維杜蓮娜1次，一度領先5:3。施維杜蓮娜在現場觀眾的激勵下發威，加上施維雅迪無壓力犯錯多，連取4局反勝7:5。
施維杜蓮娜在第2盤持續強勢，一度在11分裡狂取10分，雙方戰至tie-break，Iga後上以7:6（7:5）追成平手。施維杜蓮娜在決勝盤愈戰愈勇，連橫破發，一度領先5:1，最終再贏6:2，令人意外地拍走一姐，殺入4強。