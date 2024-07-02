溫網｜艾卡拉斯展開衞冕之路　首圈險勝過關

本年度的第3個大滿貫賽事的溫布頓網球賽已經開打，男單衞冕的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）首圈卻並不輕鬆，面對由外圍賽晉級，愛沙尼亞的拉查爾（Mark Lajal）雖然直落3盤晉級，但過程並不易應付。 剛在法國公開賽首次奪標，當今網球壇的新貴艾卡拉斯，而對同齡的拉查爾，首盤雙方已經要打到決勝局才贏細分7:3。第2盤亦只以局數7:5險勝，不過在適應對手打法後，艾卡拉斯第3盤再贏局數6:2，以盤數3:0勝出。

艾卡拉斯賽後表示：「在踏入這球場，這是我打過最美麗的場地。而我在這比賽仍然有點緊張。在星期四練習了45分鐘，這是的第一次練習時會緊張，因為我在這個球場。」對於首次出席大滿貫主賽圈的對手，艾卡拉斯指：「說實話，這讓我有點驚訝，因為我沒看過他比賽和太多的練習。他有級數再上升更多，他仍然年輕，跟我同齡，我可以肯定往後會很常遇到他。」 梅利賽前才決定是否續戰 另外英國的梅利（Andy Murray）雖然有傳以今屆溫布頓後退役，但因為背傷問題而進行手術，他表示會到今日（2日）比賽前才看看自己的健康狀況確定是否比賽。