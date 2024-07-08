溫網｜艾卡拉斯晉級八強　女單2號種子嘉奧芙出局

上屆溫布頓網球賽男單冠軍，西班牙球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在今屆繼續晉級，以3:1的盤數淘汰法國的咸拔（Ugo Humbert），晉身八強。而女單方面，賽事2號種子美國的嘉奧芙（Coco Gauff）就不敵同胞的娜華露（Emma Navarro）出局。
21歲的艾卡拉斯，早前已贏得了今年的法國公開賽，目標向職業生涯第4個大滿貫進發。面對法國的咸拔，艾卡拉斯先贏兩盤6:3及6:4。然而在第3盤，咸拔卻以6:1的局數取得一盤，以盤數追至1:2。但第4盤艾卡拉斯回穩，以7:5的局數勝出，最終以盤數3:1勝出。自法網開始至今連贏11場，艾卡拉斯賽後表示：「我覺得今日打得不曾，我想我已經接近高水平。與一個左手球手比賽，我盡量不去想，然後打出自己的比賽。」艾卡拉斯八強的對手是美國的湯米保羅（Tommy Paul）。
女單前十僅餘2人
至於在女單方面，美國的嘉奧芙成為暫時最高排名的出局球手。過去從未突破溫網第4圈的嘉奧芙，在今屆同樣是第4圈出局。這位2號種子面對賽事19號種子的同胞娜華露，最終娜華露在中央場以6:4、6:3，直落兩盤擊敗嘉奧芙晉級。這也是娜華露職業生涯首次在大滿貫打入八強階段。而目前女單就僅餘2名的世界前10球手，分別是4號種子的拉芭堅娜（Elena Rybakina）及7號種子柏奧蓮妮（Jasmine Paolini）。
拉度卡露因傷退出混雙
至於東道主選手，英國的拉度卡露（Emma Raducanu）在第4圏不敵新西蘭的華裔球手孫璐璐出局，之後拉度卡露也表示自己因傷退出混雙的比賽，因此令早前男雙出局的英國前「一哥」梅利（Andy Murray），提早完成可能是他最後的一次溫網之旅，而他仍有機會在之後代表英國出戰巴黎奧運。