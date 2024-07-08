溫網｜艾卡拉斯晉級八強　女單2號種子嘉奧芙出局

上屆溫布頓網球賽男單冠軍，西班牙球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在今屆繼續晉級，以3:1的盤數淘汰法國的咸拔（Ugo Humbert），晉身八強。而女單方面，賽事2號種子美國的嘉奧芙（Coco Gauff）就不敵同胞的娜華露（Emma Navarro）出局。

21歲的艾卡拉斯，早前已贏得了今年的法國公開賽，目標向職業生涯第4個大滿貫進發。面對法國的咸拔，艾卡拉斯先贏兩盤6:3及6:4。然而在第3盤，咸拔卻以6:1的局數取得一盤，以盤數追至1:2。但第4盤艾卡拉斯回穩，以7:5的局數勝出，最終以盤數3:1勝出。自法網開始至今連贏11場，艾卡拉斯賽後表示：「我覺得今日打得不曾，我想我已經接近高水平。與一個左手球手比賽，我盡量不去想，然後打出自己的比賽。」艾卡拉斯八強的對手是美國的湯米保羅（Tommy Paul）。