溫網｜艾卡拉斯闖入四強　梅韋迪夫淘汰頭號種子

上屆溫布頓網球賽的男單冠軍，西班牙球手的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在八強繼續表現慢熱，不過仍以3:1的盤數反勝美國的湯米保羅（Tommy Paul）晉級。而俄羅斯的梅韋迪夫（Daniil Medvedev）就擊敗世界排名第一的仙拿（Jannik Sinner），重演上屆的四強戲碼。
面對着賽事的12號種子，艾卡拉斯的表現慢熱，首盤先輸局數5:7。不過之後他就連取3盤6:4、6:2及6:2，以3小時11分的比賽時間結束這場八強戲碼。而梅韋迪夫在另一場，面對頭號種子兼今年澳洲公開賽冠軍的仙拿，二人首盤先以決勝局分勝負，仙拿以9:7的細分先取第一盤。不過梅韋迪夫之後以一盤6:4的局數追平，在第3盤梅韋迪夫在決勝局再以7:4的比分反先。仙拿之後以6:2的局數，將盤數追平2:2。不過決勝的第5盤，梅韋迪夫以6:3的局數取勝，盤數以3:2擊敗仙拿。
艾卡拉斯對於四強，他表示：「丹尼爾（梅韋迪夫）真的是個偉大球手。與去年一樣的四強，所以我希望取得去年同樣的成績。他是剛剛贏了仙拿，現在世界最好的球手呀，這會是困難的，但我會去享受。我相信自己，並且會繼續向前。」
女單唯一非種子域姬晉級四強
在女單方面，克羅地亞的域姬（Donna Vekic）在八強面對新西蘭的華裔球手孫璐璐（Lulu Sun），域姬雖然首盤先輸局數5:7，但之後連贏兩盤的6:4及6:1，以盤數2:1反勝入四強，成為今屆唯一的非種子球手。
這位28歲球手在賽後透露，自己在5月的法國公開賽前，曾打算不再打網球：「我沒有了任何能量，任何動力去繼續練習以及繼續迫自己進步。我感覺之前的幾個月，我為網球付出了一切，而我得不到預期的結果。這是非常非常艱難的時刻。」域姬的四強對手，會是意大利的柏奧蓮妮（Jasmine Paolini）。