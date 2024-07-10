溫網｜艾卡拉斯闖入四強　梅韋迪夫淘汰頭號種子

上屆溫布頓網球賽的男單冠軍，西班牙球手的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在八強繼續表現慢熱，不過仍以3:1的盤數反勝美國的湯米保羅（Tommy Paul）晉級。而俄羅斯的梅韋迪夫（Daniil Medvedev）就擊敗世界排名第一的仙拿（Jannik Sinner），重演上屆的四強戲碼。

面對着賽事的12號種子，艾卡拉斯的表現慢熱，首盤先輸局數5:7。不過之後他就連取3盤6:4、6:2及6:2，以3小時11分的比賽時間結束這場八強戲碼。而梅韋迪夫在另一場，面對頭號種子兼今年澳洲公開賽冠軍的仙拿，二人首盤先以決勝局分勝負，仙拿以9:7的細分先取第一盤。不過梅韋迪夫之後以一盤6:4的局數追平，在第3盤梅韋迪夫在決勝局再以7:4的比分反先。仙拿之後以6:2的局數，將盤數追平2:2。不過決勝的第5盤，梅韋迪夫以6:3的局數取勝，盤數以3:2擊敗仙拿。