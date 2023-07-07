溫網︱魯迪爆冷不敵東道主球手　一日兩名前十球手出局

剛在5月的法國公開賽打入決賽，不過4號種子的挪威球手魯迪（Casper Ruud），卻在溫布頓網球賽的次圈，不敵東道主球手的邦迪（Liam Broady）。而同日，9號種子的美國球手費斯（Taylor Fritz）亦在次圈慘遭淘汰。
世界排名142的英國球手邦迪，周四（6日）終於走入自小夢寐以求的溫布頓中央場。而他亦以一個夢幻般的結局，步出這個賽場。邦迪面對世界排名第4的魯迪，首盤先贏局數6:4，而之後雖然魯迪連取兩盤反先，不過邦迪之後再連贏兩盤，包括在第5盤以6:0的局數橫掃，最終以6:4、3:6、4:6、6:3及6:0的局數，以盤數3:2反勝魯迪晉級。
排名從沒有打入世界前100，亦沒贏過任何巡迴賽的錦標，他對上一次在中央場比賽，是在2016年面對過同胞的梅利（Andy Murray）。邦迪賽後表示：「在中央場的比賽，是一次又可怕又興奮的體驗。不過這是我自5歲時候的一舍夢想。我曾在1號場打過少年組決賽，我領先一盤，然後被打破了。這令我不無言以對，而且這困擾我整個職業生涯。這一直影響我恢復，去更大的球場比賽，我從沒有感到舒適以及有好的表現。」
華連卡第3圈對祖高域
至於美國的費斯就成為另一位被淘汰的前10球手。這位世界排名第9的球手，面對瑞典的耶馬（Mikael Ymer）。費斯在領先兩盤下，被耶馬連取3盤反勝，最終以2:3盤數落敗。至於瑞士的老牌球手華連卡（Stan Wawrinka），就以3:1盤數擊敗對手晉級，第3圈將會面對祖高域（Novak Djokovic）。