溫網︱魯迪爆冷不敵東道主球手　一日兩名前十球手出局

剛在5月的法國公開賽打入決賽，不過4號種子的挪威球手魯迪（Casper Ruud），卻在溫布頓網球賽的次圈，不敵東道主球手的邦迪（Liam Broady）。而同日，9號種子的美國球手費斯（Taylor Fritz）亦在次圈慘遭淘汰。

世界排名142的英國球手邦迪，周四（6日）終於走入自小夢寐以求的溫布頓中央場。而他亦以一個夢幻般的結局，步出這個賽場。邦迪面對世界排名第4的魯迪，首盤先贏局數6:4，而之後雖然魯迪連取兩盤反先，不過邦迪之後再連贏兩盤，包括在第5盤以6:0的局數橫掃，最終以6:4、3:6、4:6、6:3及6:0的局數，以盤數3:2反勝魯迪晉級。