溫網︱14歲華裔少女成公開賽以來最年輕球手

溫布頓網球賽的資格賽已經展開，其中在女單的資格賽中，出現一位14歲的華裔少女Mingge Xu（Mimi Xu），是溫布頓在1968年轉為公開賽以來，最年輕的女子球手。

英國傳媒報道，以外卡獲邀請參賽的Mimi Xu，去年才參與溫布頓少年組的比賽，並藉着贏得今年4月的英國全國賽事U18組冠軍，而取得溫網的外卡。Mimi Xu在資格賽的首圈，意外地遇上另一位華裔球手，24歲的美國球手Hanna Chang。

溫網之前最年輕的參賽球手為美國的Coco Gauff，她在2015年以15歲122日的年紀，打破在1985年由Annabel Croft保持的最年輕紀錄。報道指Mimi Xu的父母皆為中國人，在英國的史雲斯大學認識，而Mimi Xu一家目前仍在史雲斯居住。由Mimi Xu母親管理的Twitter帳號，亦展示這位華裔球手，鋼琴也達到7級。