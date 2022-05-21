溫網︱3國際網球協會確定不計算排名分

因應溫布頓網球賽禁止俄羅斯及白俄羅斯選手參賽後，兩大職業網球協會，職業網球協會（ATP）及女子網球協會（WTA）聯同國際網球協會（ITF）周五(20日)發表聲明，將取消在今年溫網的排名分數，意味球手的成績將不影響其世界排名。

WTA、ATP與ITF在周五分別發表聲明，WTA主席Steve Simon在聲明表示：「我們採取的立場是要保護WTA的球手獲得公平的機會以個人身份參與比賽。如果我們不採取有關立場，是我們放棄我們的基本原則，令WTA變成一個支持基於國籍對其他活動或宗教作出歧視的榜樣。WTA會繼續有關的原則，拒絕有關形式的歧視。」

ATP稱本可透過球手簽署聲明解決

至於ATP就指出：「在全球30多個國家舉行巡迴賽之下，個別賽事的歧視是很不通。我們非常重視溫布頓以及草地網球協會（LTA）的長期合作關係，同時也沒有低估在與英國政府的指示下作出有關決定是有多困難。然而我們留意到，這是非正式指示，並非指令，而這也有另一種選選，讓球員通簽署聲明以作為中立運動員去參與比賽。我們內部討論後，認為這將影響到球手，因此我們作出有關的結論對巡迴賽也是合理。」

同時，在輪椅以及青年組賽事，ITF也停止有關的計分。全英草地網球俱樂部在周五回應指：「如同我們之前的聲明，這是經過小心的考慮過不同的影響，以及按英國政府的指令行事，而作出兩個基礎的結論。我們不打算採取任何行動，令這可能為球手個人或家人的安全造成風險。我們認為，要求球員作出書面聲明，或將適用於所有相關球員，作為參與溫布頓的高調條件，將帶來重大審查和風險。」

全英草地網球俱樂部對ATP、WTA及ITF的決定表示失望，並指有關的決定與他們的決定並不相稱。