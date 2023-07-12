溫網8強｜艾卡拿斯鬥魯尼 爆U21大戰

一號種子艾卡拿斯剛戰先輸一盤3比6後，發力連贏3盤6比3，淘汰「羅馬巨人」、2021年亞軍貝雷蒂尼(Berrettini)。至於同樣是20歲的魯尼，亦以盤數3比1打敗21號種子、保加利亞的迪米杜夫(Dimitrov)晉級，促成今天的「歷史性」8強大戰。二人自12歲起已在青年組交手，甚至曾合作打雙打，艾卡拿斯說：「我們曾共度很多美好的時刻，自12歲已一起比賽，雖然不會互發短訊給對方，但相當熟絡。我非常期待今戰，相信他也一樣。」

艾卡拿斯魯尼發揮穩定 法網溫網俱晉8強

二人對上兩年分別在兩項硬地賽交手，各勝一場；而據網站OptaAce數據顯示，對上30年來，二人是第4及第5位，在同年成功躋身法網及溫網8強的男單球員，之前3人是名將費達拿(Federer)、拿度(Nadal)及祖高域(Djokovic)。艾卡拿斯指世界排名第6的魯尼反手擊球凌厲，極具競爭力；魯尼則指，還記得青年組時，拉卡拿斯正手抽擊已很出色，現在進步極大且快。同日另一場男單8強上線比賽，由3號種子、俄羅斯的麥維迪夫(Medvedev)對非種籽球手、美國的尤克賓斯(Eubanks)。

女單8強賽則上演上屆決賽翻版戰，由衛冕的三號種子哈薩克「美少女」拉芭堅娜(Rybakina)對六號種子、突尼斯的查寶雅(Jabeur)；而二號種子、今年澳網得主莎巴蘭卡(Sablenki)則同在下線，鬥近4年多以來首躋大滿貫半準決賽的美國球手姬絲(Keys)。