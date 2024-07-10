滑浪衝浪衣服 Patagonia迎夏天 環保、快乾、透氣及防曬功能齊全

今個夏季，Patagonia Water Sports 系列推出男、女裝全新科技功能性衝浪產品，系列採用快乾、透氣物料，具備防曬功能，利用耐用同環保再生物料。
男裝 RØ® 衝浪上衣設短袖、長袖及連帽長袖款式，均採用輕盈、快乾、透氣的再生聚酯及氨綸彈力平紋針織面料，配合 40+ UPF 防曬功能，更貼心考慮衝浪迷需要，特別採用圓領、平式鎖縫及無縫腋下剪裁，減低衝浪划船時造成擦傷。
其中，連帽長袖款式的兜帽貼合頭部，具可調節抽繩，提供安全貼合度，帽簷除可有助擋水，更可保護眼睛免受陽光直接照射；而背面的拉鍊口袋可供放隨身物品，拉鍊更特別以防腐蝕可回收的塑膠打造，貫徹品牌對環保的承諾。
全新輕量・快乾・靈活剪裁 舒適自在乘風破浪
女裝衝浪上 衣則設 Swell Seeker Rashguard 長袖及 Swell Seeker Cropped Rashguard 短版長袖上衣，亦用上輕盈、富彈性、快乾的再生尼龍或再生聚酯纖維物料，強化了衝浪上衣的耐穿性，於活動時更能不受束縛。高領設計更為用家提供額外的覆蓋和保護，而一般版型及短版則分別採用圓袖及牛角袖設計，為用家提供舒適感和活動自由度
鬼網再造衝浪短褲 堅決保衛海洋
Patagonia與環保再生機構 Bureo 展開合作，向南美漁民收購廢棄漁網，經過徹底清洗和加工處理後製成 NetPlus® 物料，並將其賦予新生命，升級再造為 Patagonia 產品。海洋長期遭受各種商業活動的破壞，其中最為嚴重的就是被遺棄的漁具—「鬼網」，除了為海洋帶來塑膠污染外，海洋生物會不時因被鬼網纏繞而窒息、受傷、死亡，嚴重破壞海洋生態。
全新男裝 Wavefarer® 19 吋衝浪及膝短褲 100% 採用 NetPlus® 物料製成，並經過DWR 耐用潑水塗層處理，有助排水快乾，更增加了透氣舒適度。衝浪褲頭的防滑綁繩設計，方便調整褲圍並於衝浪時穩定短褲。褲側的拉鍊袋內設鑰匙環，以助放置重要物品。Wavefarer® 衝浪短褲前內縫更貼心採用防擦傷編織，令衝浪者更享受衝浪的樂趣。
Baggies 系列短褲同樣以 NetPlus® 製成並採用 DWR 處理，配上速乾黑色網眼內襯，即使投入水上活動後也能快速保持乾爽，而設計垂直側邊口袋，能夠減少水中阻力。Baggies 短褲分別在今個夏日推出不同長度的男女及童裝產品，適合在戶外或水上活動穿著
為迎接夏天來臨，Patagonia 以 Capilene® Cool 清涼布料打造背心、T shirt 等一系列上 衣，為用家帶 來輕盈、通爽的舒適體驗 。Capilene® Cool 質料輕身，採用miDori™bioSoft 製成，可增加排汗及柔軟性，穿起來亦不覺悶熱，再配以 HeiQ® Pure 異味控制技術，可持續控制異味產生，更具備穩定及長效的防曬功能。
小童及嬰兒專屬衝浪服裝
Patagonia Water Sports 系列增設小童及嬰兒衝浪服裝，小童衝浪上衣 Long-Sleeved Silkweight Rashguard 更與美國知名插畫師 Geoff McFetridge 合作，以鮮豔色彩及簡單線條為 Patagonia 添上可愛感覺，並提供 40+ UPF 防曬功能。
此外，小童及嬰兒 Capilene® 短袖、長袖及 Hoody 以出色的排汗及快乾巧能，保護兒童肌膚免受過熱及濕氣困擾，物料更具備彈性，大大提高活動靈活度和舒適度，適合活躍好動的小朋友夏天旅遊或郊遊。