滑浪衝浪衣服 Patagonia迎夏天 環保、快乾、透氣及防曬功能齊全

今個夏季，Patagonia Water Sports 系列推出男、女裝全新科技功能性衝浪產品，系列採用快乾、透氣物料，具備防曬功能，利用耐用同環保再生物料。

男裝 RØ® 衝浪上衣設短袖、長袖及連帽長袖款式，均採用輕盈、快乾、透氣的再生聚酯及氨綸彈力平紋針織面料，配合 40+ UPF 防曬功能，更貼心考慮衝浪迷需要，特別採用圓領、平式鎖縫及無縫腋下剪裁，減低衝浪划船時造成擦傷。 其中，連帽長袖款式的兜帽貼合頭部，具可調節抽繩，提供安全貼合度，帽簷除可有助擋水，更可保護眼睛免受陽光直接照射；而背面的拉鍊口袋可供放隨身物品，拉鍊更特別以防腐蝕可回收的塑膠打造，貫徹品牌對環保的承諾。

全新輕量・快乾・靈活剪裁 舒適自在乘風破浪 女裝衝浪上 衣則設 Swell Seeker Rashguard 長袖及 Swell Seeker Cropped Rashguard 短版長袖上衣，亦用上輕盈、富彈性、快乾的再生尼龍或再生聚酯纖維物料，強化了衝浪上衣的耐穿性，於活動時更能不受束縛。高領設計更為用家提供額外的覆蓋和保護，而一般版型及短版則分別採用圓袖及牛角袖設計，為用家提供舒適感和活動自由度

鬼網再造衝浪短褲 堅決保衛海洋 Patagonia與環保再生機構 Bureo 展開合作，向南美漁民收購廢棄漁網，經過徹底清洗和加工處理後製成 NetPlus® 物料，並將其賦予新生命，升級再造為 Patagonia 產品。海洋長期遭受各種商業活動的破壞，其中最為嚴重的就是被遺棄的漁具—「鬼網」，除了為海洋帶來塑膠污染外，海洋生物會不時因被鬼網纏繞而窒息、受傷、死亡，嚴重破壞海洋生態。 全新男裝 Wavefarer® 19 吋衝浪及膝短褲 100% 採用 NetPlus® 物料製成，並經過DWR 耐用潑水塗層處理，有助排水快乾，更增加了透氣舒適度。衝浪褲頭的防滑綁繩設計，方便調整褲圍並於衝浪時穩定短褲。褲側的拉鍊袋內設鑰匙環，以助放置重要物品。Wavefarer® 衝浪短褲前內縫更貼心採用防擦傷編織，令衝浪者更享受衝浪的樂趣。 Baggies 系列短褲同樣以 NetPlus® 製成並採用 DWR 處理，配上速乾黑色網眼內襯，即使投入水上活動後也能快速保持乾爽，而設計垂直側邊口袋，能夠減少水中阻力。Baggies 短褲分別在今個夏日推出不同長度的男女及童裝產品，適合在戶外或水上活動穿著