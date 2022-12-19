澳洲足總調查墨爾本打吡事件　球迷衝入場傷及門將

澳洲足總宣布啟動調查，「清除」在上周末（17日）墨爾本打吡時，闖入球場的球迷。
正當世界盃接近尾聲，包括澳洲等的多地聯賽亦已經重開。其中澳洲在上周末進行了澳職聯的墨爾本打吡戰，由墨爾本城對墨爾本勝利。而在比賽期間，球迷因為不滿澳洲足總打算將未來3年的澳職總決賽安排在悉尼舉行，因此引發球迷在第22分鐘發起行動。
不過在約20分鐘，球迷已在看台燃點煙火，並有投擲入球場。墨爾本城的門將湯高華（Tom Glover）曾將煙火擲回看台，惹起球迷的不滿，有球迷衝入球場，並有人疑用硬物襲擊湯高華，雖然有球場保安及球證保護，但湯高華仍然受傷以及流血。報道指，還有一名電視台攝影師受傷。
澳洲足總就表示，湯高華與球證的Alex King健康良好，但有點受驚。而墨爾本城就表示，湯高華出現了腦震盪及臉部遭割傷。而他只要在腦震盪的情況好轉才可以恢復訓練。
球迷擬組織抗議起衝突
澳洲足總總裁James Johnson就表示，會對有關的球迷作出強烈的制裁行動。而維多利亞州警方指，估計當時闖入球場的，估計有150至200個墨爾本勝利的球迷。James Johnson又指：「這是超越足球，這已經滲透到我們比賽中，並試圖毀掉這項有200萬澳洲人喜歡的運動。」
墨爾本勝利的總監就在周日（18日）向球證及湯高華等致歉，並表示會與警方協助調查。球迷原本是打算杯葛比賽以抗議澳職將未來3年總決賽的主辦權交了悉尼，不過在球迷投擲煙火後，場內的秩序開始不受控。而除了墨爾本球迷，中岸水手、紐卡素噴射機以至FC悉尼球迷都有計劃作出抗議。