澳洲足總調查墨爾本打吡事件　球迷衝入場傷及門將

澳洲足總宣布啟動調查，「清除」在上周末（17日）墨爾本打吡時，闖入球場的球迷。

正當世界盃接近尾聲，包括澳洲等的多地聯賽亦已經重開。其中澳洲在上周末進行了澳職聯的墨爾本打吡戰，由墨爾本城對墨爾本勝利。而在比賽期間，球迷因為不滿澳洲足總打算將未來3年的澳職總決賽安排在悉尼舉行，因此引發球迷在第22分鐘發起行動。

不過在約20分鐘，球迷已在看台燃點煙火，並有投擲入球場。墨爾本城的門將湯高華（Tom Glover）曾將煙火擲回看台，惹起球迷的不滿，有球迷衝入球場，並有人疑用硬物襲擊湯高華，雖然有球場保安及球證保護，但湯高華仍然受傷以及流血。報道指，還有一名電視台攝影師受傷。