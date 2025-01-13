澳網｜「一哥」仙拿首圈3盤苦勝過關　西斯柏斯出局稱「報應」

今年的首項大滿貫賽事，澳洲網球公開賽展開。男單衞冕的仙拿（Jannik Sinner）在首圈雖然直落3盤擊敗來自智利的查利（Nicolas Jarry），但過程並不輕鬆，他需要兩度與對手打到決勝盤。而之前首日比賽，中國的鄭欽文就淘汰羅馬尼亞球手杜當妮（Anca Todoni）而上屆女單冠軍的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）擊敗史堤芬絲（Sloane Stephens）。
世界排名第一，意大利的仙拿面對身高超過2米的查利，首盤雙方都保住自己發球局，令比賽要打到決勝局。仙拿決勝局贏細分7:2先贏一盤。第2盤二人仍然力保不失，再次需要打決勝局。今次仙拿比上一盤更不輕鬆，僅贏細分7:5。手執兩盤後，仙拿第3盤成功兩度打破查利的發球局，終以局數6:1取勝，在進行2小時40分鐘的比賽後，以盤數3:0過關。
另外賽事的11號種子，希臘的西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）在首圈止步，他以盤數1:3不敵美國的米高臣（Alex Michelsen）。西斯柏斯賽後指自己因為想留力與兄長出戰雙打，結果就被打敗：「這真的很諷刺，我完全想投入比賽，我知道首要的事，是我不應考慮雙打。整場我就在想留力，讓自己可以在更深入的賽事中保持體力充足。我想這是對我的報應。我無法打出我想打出的水準。」
鄭欽文莎巴蘭卡晉級
至於之前一日的比賽，中國的鄭欽文面對杜當妮的比賽並不輕鬆，她首盤要打到決勝局才贏細分7:3。不過在之後一盤卻大勝局數6:1，以盤數2:0晉級。她賽後表示，首盤的比賽並不容易，因為自己犯了很多愚蠢的錯誤，但高興自己最後可以過關。至於上屆女單冠軍的莎巴蘭卡，在面對前美國公開賽冠軍史堤芬絲，以盤數6:3及6:2淘汰對手晉級。