澳網｜「一哥」仙拿首圈3盤苦勝過關　西斯柏斯出局稱「報應」

今年的首項大滿貫賽事，澳洲網球公開賽展開。男單衞冕的仙拿（Jannik Sinner）在首圈雖然直落3盤擊敗來自智利的查利（Nicolas Jarry），但過程並不輕鬆，他需要兩度與對手打到決勝盤。而之前首日比賽，中國的鄭欽文就淘汰羅馬尼亞球手杜當妮（Anca Todoni）而上屆女單冠軍的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）擊敗史堤芬絲（Sloane Stephens）。

世界排名第一，意大利的仙拿面對身高超過2米的查利，首盤雙方都保住自己發球局，令比賽要打到決勝局。仙拿決勝局贏細分7:2先贏一盤。第2盤二人仍然力保不失，再次需要打決勝局。今次仙拿比上一盤更不輕鬆，僅贏細分7:5。手執兩盤後，仙拿第3盤成功兩度打破查利的發球局，終以局數6:1取勝，在進行2小時40分鐘的比賽後，以盤數3:0過關。