澳網︱拉度卡露克服傷勢首圈晉級　拿度3:1贏英國新秀

今年首個大滿貫賽事澳洲公開賽在今日（16日）展開，其中一度受足踝傷勢影響的拉度卡露（Emma Raducanu）先響頭炮。在首圈賽事以2:0的盤數擊敗來自德國的Tamara Korpatsch。至於上屆男單冠軍的拿度（Rafael Nadal），首圈面對英國新星的達柏（Jack Draper），就以3:1的盤數勝出。

在之前澳網前哨戰，拉度卡露於新西蘭的比賽扭傷足踝而退賽。然而在11日後，她成功克服傷勢，並在澳網首圈，面對德國的Tamara Korpatsch。27歲的Tamara Korpatsch比拉度卡露7年，不過卻是首次出戰澳網。雙方首盤多次互破發球局，而拉度卡露先以6:3的局數贏出。在之後的一盤，拉度卡露在穩住自己的發球局以及兩破對手發球，令她再贏一盤6:2，以盤數2:0輕取對手晉級。

拉度卡露次圈的對手，將會是美國的嘉奧芙（Coco Gauff）。這位7號種子球手，在另一場的比賽亦以2:0的盤數擊敗捷克的Katerina Siniakova。