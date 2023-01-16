澳網︱拉度卡露克服傷勢首圈晉級　拿度3:1贏英國新秀

今年首個大滿貫賽事澳洲公開賽在今日（16日）展開，其中一度受足踝傷勢影響的拉度卡露（Emma Raducanu）先響頭炮。在首圈賽事以2:0的盤數擊敗來自德國的Tamara Korpatsch。至於上屆男單冠軍的拿度（Rafael Nadal），首圈面對英國新星的達柏（Jack Draper），就以3:1的盤數勝出。
在之前澳網前哨戰，拉度卡露於新西蘭的比賽扭傷足踝而退賽。然而在11日後，她成功克服傷勢，並在澳網首圈，面對德國的Tamara Korpatsch。27歲的Tamara Korpatsch比拉度卡露7年，不過卻是首次出戰澳網。雙方首盤多次互破發球局，而拉度卡露先以6:3的局數贏出。在之後的一盤，拉度卡露在穩住自己的發球局以及兩破對手發球，令她再贏一盤6:2，以盤數2:0輕取對手晉級。
拉度卡露次圈的對手，將會是美國的嘉奧芙（Coco Gauff）。這位7號種子球手，在另一場的比賽亦以2:0的盤數擊敗捷克的Katerina Siniakova。
拿度比對手年長15歲
在男單的賽事，衞冕的拿度在首圈面對英國的達柏。21歲的達柏面對比自己年長15年的拿度，首盤與拿度周旋下，僅到第12局才被破發，以5:7的局數先輸一盤。不過這位年輕小將，第2盤就連破拿度兩個發球局，領先局數4:0，並以6:2的局數，將盤數追平至1:1。
然而拿度在第3盤回勇，先破達柏的發球。雖然達柏在第7局亦打破拿度的發球，只是拿度在第10局再破發，以6:4再取一盤。第4盤拿度進入狀態下，再贏一盤6:1，在花了3小時41分鐘的比賽時間，才以盤數3:1擊敗這個英國新秀晉級。