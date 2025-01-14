澳網｜拉度卡露首圈苦戰逾兩小時過關　梅韋迪夫發洩打爛網前攝影機（更新）

英國女子網球手的拉度卡露（Emma Raducanu），在澳洲網球公開賽的首圈，苦戰兩盤擊敗俄羅斯球手的阿歷辛度娃（Ekaterina Alexandrova），再次打入賽事的第2圈。男單方面，上屆亞軍的梅韋迪夫（Daniil Medvedev）苦戰5盤擊敗世界排名418的泰國球手森利積（Kasidit Samrej），比賽期間發洩打爛了一部安裝在網前的攝影鏡頭。而祖高域（Novak Djokovic）在之前一日，於落後1盤之下，反勝對手晉級，也是在老對手梅利（Andy Murray）擔任教練下的首勝。 拉度卡露在第3個賽日，面對俄羅斯的阿歷辛度娃。雙方首盤各破對手的4個發球局，令比賽要以決勝局分勝負，拉度卡露決勝局以7:4的比分先取一盤。第2盤比賽依然緊湊，雙方又再各破對方2次發球，比賽再次要用決勝局分勝負，而拉度卡露今次再贏7:2的比分，最終雖然以直落兩盤取勝，不過比賽花了2小時16分鐘完成。拉度卡露下一圈的對手，將會是美國的艾莉絲莫娃（Amanda Anisimova）。

在男單方面，上屆亞軍的俄羅斯球手梅韋迪夫在面對泰國的森利積過程更不輕鬆。他在先贏一盤6:2的情況下，連輸2盤4:6及3:6，被這位世界排名僅418的泰國球手反先。在第4盤梅韋迪夫以6:1追平盤數後，第5盤再贏6:2，以盤數3:2反勝晉級。就在第3盤落後的時候，梅韋迪夫發洩不單打爛自己的球拍，更打爛在網前的一個攝影鏡頭。 魯尼苦戰5盤擊敗張之臻 在第3個賽日的其他比賽，中國的張之臻在苦戰5盤後，以2:3不敵賽事13號種子的丹麥球手魯尼（Holger Rune），而2023年的女單冠軍拉芭堅娜（Elena Rybakina）僅花53分鐘，就以盤數2:0輕取美國的艾瑪臣鍾絲（Emerson Jones）。

祖高域反勝晉級感謝梅利提供建議 另外在之前一日的比賽，爭取第11次冠軍的祖高域在先輸一盤4:6之下，連贏3盤6:3、6:2及6:4，反勝19歲的美國球手巴沙華列迪（Nishesh Basavareddy）晉級。37歲的祖高域今場由老對手的梅利在場邊作為教練指導，他賽後表示：「我很高興有他在場邊的支持。我必須承認他坐在我的休息區有點怪。我們在過去超過20年都在對賽，所以有他在我這一邊感覺很美好。」祖高域又指：「他（梅利）在比賽期間給了我很重要的建議。能夠這樣交換意見感覺真的很好，這是很好的一次經驗，希望我們不會因此停下。」