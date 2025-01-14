澳網｜拉度卡露首圈苦戰逾兩小時過關　祖高域反勝晉級

英國女子網球手的拉度卡露（Emma Raducanu），在澳洲網球公開賽的首圈，苦戰兩盤擊敗俄羅斯球手的阿歷辛度娃（Ekaterina Alexandrova），再次打入賽事的第2圈。而祖高域（Novak Djokovic）在之前一日，於落後1盤之下，反勝對手晉級，也是在老對手梅利（Andy Murray）擔任教練下的首勝。

拉度卡露在第3個賽日，面對俄羅斯的阿歷辛度娃。雙方首盤各破對手的4個發球局，令比賽要以決勝局分勝負，拉度卡露決勝局以7:4的比分先取一盤。第2盤比賽依然緊湊，雙方又再各破對方2次發球，比賽再次要用決勝局分勝負，而拉度卡露今次再贏7:2的比分，最終雖然以直落兩盤取勝，不過比賽花了2小時16分鐘完成。拉度卡露下一圈的對手，將會是美國的艾莉絲莫娃（Amanda Anisimova）。