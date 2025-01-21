澳網｜施維列夫率先闖入四強　美國嘉奧芙直落兩盤出局

澳洲網球公開賽的八強賽事展開，當中男單2號種子的施維列夫（Alexander Zverev）率先晉身四強。他在今日（21日）的八強戰，僅花3個半小時就淘汰美國的湯米保羅（Tommy Paul）過關。至於女單方面，西班牙的芭杜沙（Paula Badosa）淘汰3號種子的美國球手嘉奧芙（Coco Gauff）。
上屆同樣打入四強，施維列夫在八強面對美國的湯米保羅，二人首盤各破對手一次發球局下，需要透過決勝局分勝負，並由施維列夫以細分7:1領先。第2盤仍然是同一狀況，雙方依然各破對手一個發球以及打到決勝局，而施維列夫在這盤再贏細分7:0。落後2盤的湯米保羅，在絕境下以局數6:2追回一盤。但是第4盤施維列夫卻以局數6:1回敬，並以盤數3:1將湯米保羅淘汰，個人第3度打入澳網的四強，而他四強的對手會是艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）或祖高域（Novak Djokovic）的勝方。
女單方面，西班牙球手的芭杜沙就以2:0的盤數直落淘汰賽事3號種子的嘉奧芙。芭杜沙在八強的首盤先贏局數7:5，而第2盤亦再贏6:4，直落兩盤將前美國公開賽冠軍的嘉奧芙淘汰。這位27歲西班牙球手賽後透露：「我有點感觸，如你們認知，我是個感性的人。我經歷了很多，我曾經是世上其中一個最佳的球手，不過我認為自己現在是更好的球手。」她賽後續說：「去年，我在這裡復出。我還在想會否從這項運動退役。現在我在這裡對着世上最好的球手，而今日我還贏了，我是四強份子。我沒有去想到明年會否繼續在這裡。這是夢想成真了。」
反禁藥組織不對施維雅迪停賽上訴
而在之前一日的比賽，意大利的辛尼高（Lorenzo Sonego）淘汰了美國新秀的田亮拿（Learner Tien），至於前世界第一的施維雅迪（Iga Swiatek），在不消一小時就擊敗了德國的莉絲（Eva Lys）晉身八強。同時世界反禁藥組織（WADA）確定不會就施維雅迪的停賽令上訴，施維雅迪被指在去年8月一次比賽以外的藥檢中，對曲美他嗪（TMZ）的藥物呈陽性反應，國際網球誠實機構（ITIA）接納了施維雅迪的解釋，指有關報告與樣本受污染影響，而只作出了1個月的處分，並在去年12月初已復出。WADA就表示接納ITIA的決定而不作上訴。