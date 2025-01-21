澳網｜施維列夫率先闖入四強　美國嘉奧芙直落兩盤出局

澳洲網球公開賽的八強賽事展開，當中男單2號種子的施維列夫（Alexander Zverev）率先晉身四強。他在今日（21日）的八強戰，僅花3個半小時就淘汰美國的湯米保羅（Tommy Paul）過關。至於女單方面，西班牙的芭杜沙（Paula Badosa）淘汰3號種子的美國球手嘉奧芙（Coco Gauff）。

上屆同樣打入四強，施維列夫在八強面對美國的湯米保羅，二人首盤各破對手一次發球局下，需要透過決勝局分勝負，並由施維列夫以細分7:1領先。第2盤仍然是同一狀況，雙方依然各破對手一個發球以及打到決勝局，而施維列夫在這盤再贏細分7:0。落後2盤的湯米保羅，在絕境下以局數6:2追回一盤。但是第4盤施維列夫卻以局數6:1回敬，並以盤數3:1將湯米保羅淘汰，個人第3度打入澳網的四強，而他四強的對手會是艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）或祖高域（Novak Djokovic）的勝方。