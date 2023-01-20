澳網︱梅利戰至半夜4點　反勝東道主球手晉身第3圈

職業生涯因為傷患而影響表現，曾經世界排名第一的梅利，在35歲仍然奮戰。在首圈已經與巴列天尼（Matteo Berrettini）鬥足5盤，在次圈面對澳洲的Thanasi Kokkinakis也不輕鬆。梅利在首兩盤先輸4:6及6:7，在第3盤更落後局數2:5，在出局邊沿下，梅利第3盤打破對手發球局下，將局數追平並進入決勝局，梅利在決勝局險勝7:6，令他未至於遭到橫掃。

35歲的3個大滿貫得主的梅利（Andy Murray），在澳洲公開賽的次圈，面對東道主球手的Thanasi Kokkinakis，在先落後2盤之下，連贏3盤反勝，在接近6個小時的比賽之後，成功晉身下一圈。

第4盤梅利靠着自己的比賽經驗，以6:3的局數將總盤數追和至2:2。比賽需要進入第5盤決勝，雙方在前10局都各自守住發球局，不過梅利在第11局終於取得球發機會，並以7:5的局數最後擊敗Thanasi Kokkinakis，以盤數3:2反勝晉級。而比賽長達5小時45分鐘，在澳洲時間深夜的4時許結束。

梅利不滿太夜仍開賽

梅利賽後表示：「我不知道這是誰人得益。我們在比賽後來這裡是要討論這件事，而不是『梅利與Kokkinakis的精彩比賽』，這只以一場鬧劇結束。很驚訝人們留到最後，而我也感激人們為我們創造氣氛。有些人明顯之後一日還要上班或有其他事。如果我的孩子是比賽的球僮，然後要他們朝早5點才回家，作為家長我一定大發雷霆，這對他們沒好處。這對球證、對職員沒有好處，我也不認為這令球迷高興，也對球員不好。我們討論這些很久了，我們都講過很多年，不過當你在晚上遲開賽，狀況就變成這樣。」