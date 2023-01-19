澳網︱男單次圈又爆冷　2號種子魯迪輸盤數1:3被淘汰

去年兩度打入大滿貫決賽，在世界排名第1的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷缺席以及拿度被淘汰之後，魯迪成為世界排名最高的球手。在面對首次出戰澳洲的卜斯比，魯迪的經驗卻不能為他取勝。在首盤魯迪被兩破發球局下，先輸一盤3:6。第2盤魯迪雖然第3局率先破發，不過卜斯比之後一局亦破發回敬，並在12局破發兼以局數7:5再取一盤。

繼22項大滿貫冠的拿度（Rafael Nadal），在澳洲公開賽的次圈出局後，賽事的2號種子，挪威球手的魯迪（Casper Ruud）亦在次圈此步。這位世界排第3的球手，在次圈以1:3的盤數不敵美國的22歲球手卜斯比（Jenson Brooksby）。

落後盤數0:2的魯迪，第3盤更一度陷於出局邊沿，在落後局數3:5之下，於第9局卜斯比兩次獲得賽點，魯迪在力挽之下，成功打破對手發球，並將比賽迫到決勝局，在決勝局以7:4勝出。然而第4盤魯迪還是無法挽回劣勢，以2:6的局數再輸一盤，盤數輸1:3被淘汰。卜斯比下一圈會對上同胞的湯美保羅（Tommy Paul）。

卜斯比首戰澳網

卜斯比賽後表示：「首先，加斯柏（魯迪）是個戰士。我知道這是一場偉大的戰鬥，所以我對自己的水平信心，我只在享受着比賽，並看看之後有甚麼發生。我真的對自己的心理很自豪，因為在第3盤的比賽沒能按我的方式去打，然後我能立即轉個身。我想自己打得很強，我希望每場比賽我都可以不失自己的焦點。」

另外，在昨日（18日）的女單賽事，英國的拉度卡露（Emma Raducanu）就不敵美國的嘉奧芙（Coco Gauff）。