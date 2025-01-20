澳網｜祖高域八強硬碰艾卡拉斯　「一哥」仙拿晉身八強

澳洲網球公開賽的16強，過去10次贏得冠軍的祖高域（Novak Djokovic）以盤數3:0擊敗賽事24號種子的列赫加（Jiri Lehecka），八強遇上西班牙的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。而在今日（20日）的比賽日，上屆冠軍的仙拿（Jannik Sinner）以盤數3:1淘汰丹麥球手魯尼（Holger Rune）。
在星期日的比賽，祖高域面對捷克的列赫加，先贏兩盤的6:3及6:4，到第3盤卻被對手迫到進入決勝局，但祖高域還是以細分7:4勝出，以盤數3:0過關。至於賽事的3號種子艾卡拉斯，在另一場的16強賽事，於第3盤的時候因為對手的達柏（Jack Draper）受傷退賽，故此艾卡拉斯提早過關，他將會與祖高域在八強相遇。
祖高域不滿遭嘲笑拒賽後受訪
在賽後，祖高域提到早前有澳洲的體育記者出言取笑他以及塞爾維亞的球迷，故此在有關頻道道歉前，不會接受訪問，故此他沒有在現場接受即場的賽後訪問，他表示：「在幾日前，有為澳洲第9頻道工作的著名體育記者，取笑塞爾維亞的球迷，還對我作出侮辱及冒犯的言論。直至現在，他以及第9頻道都未有作出公開道歉。因為他們是官方的直播頻道,因此我選擇不接受第9頻道。」其後第9頻道的主持人東尼鍾斯（Tony Jones）作出公開道歉。據報他在上周五（17日）曾向祖高域的球迷表示：「諾華克（祖高域）是被高估的。諾華克已經過氣了，諾華克應該被踢走。」
賽會在周日又公布，就着梅韋迪夫（Daniil Medvedev）在上周比賽期間因為發洩而打糷了網前的一個攝影鏡頭，賽會宣布對他罰款7.6萬美元作為不君子行為的處分。至於在今日舉行的另一輪16強賽事，上屆冠軍的仙拿面對丹麥球手的魯尼，仙拿首盤先贏局數6:3，第2盤雖然魯尼以局數6:3追平盤數。不過仙拿之後兩盤再贏6:3及6:2，以盤數3:1將魯尼淘汰。