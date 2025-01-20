澳網｜祖高域八強硬碰艾卡拉斯　「一哥」仙拿晉身八強

澳洲網球公開賽的16強，過去10次贏得冠軍的祖高域（Novak Djokovic）以盤數3:0擊敗賽事24號種子的列赫加（Jiri Lehecka），八強遇上西班牙的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。而在今日（20日）的比賽日，上屆冠軍的仙拿（Jannik Sinner）以盤數3:1淘汰丹麥球手魯尼（Holger Rune）。

在星期日的比賽，祖高域面對捷克的列赫加，先贏兩盤的6:3及6:4，到第3盤卻被對手迫到進入決勝局，但祖高域還是以細分7:4勝出，以盤數3:0過關。至於賽事的3號種子艾卡拉斯，在另一場的16強賽事，於第3盤的時候因為對手的達柏（Jack Draper）受傷退賽，故此艾卡拉斯提早過關，他將會與祖高域在八強相遇。