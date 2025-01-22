澳網｜祖高域反勝艾卡拉斯入四強　施維雅迪輕鬆過關

澳洲網球公開賽的八強重頭戰，10屆冠軍的祖高域（Novak Djokovic）周二（21日）在先輸一盤下，以3:1的盤數擊敗3號種子艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）晉級，將與德國的施維列夫（Alexander Zverev）爭入決賽。而女單方面，上屆冠軍的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）僅以盤數2:1晉身四強，不過前「一姐」的施維雅迪（Iga Swiatek）卻在今日（22日）輕鬆過關。

爭取第11次在澳網封王，祖高域今屆八強就開始面對重大考驗，對手是網球新星的艾卡拉斯。首盤艾卡拉斯兩破祖高域的發球局下，以6:4的局數先贏一盤。然而第2盤祖高域就以同樣的局分，將盤數追平。第3盤祖高域亦兩破艾卡拉斯的發球局，以6:3局數反先。第4盤祖高域再贏局數6:4，在連取3盤下反勝艾卡拉斯過關。祖高域賽後表示：「這可能是男子賽事以來最好的一場賽事。這感覺就像是大滿貫的決賽，我也希望如此。我們都付出自己的所有能力。」而艾卡拉斯就指：「當諾華克（祖高域）仍打出這水平，這是很難應付，這肯定是一場接近的比賽。」祖高域四強的對手將會是德國的施維列夫。