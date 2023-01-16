澳網｜祖高域成焦點 拿度衛冕首戰德拉柏

2023年首個網球大滿貫——澳洲網球公開賽今日正式開打，男、女單頭號種子首個賽日即登場；其中衛冕的「野獸」拿度，將在首圈遇上英國人氣新星德拉柏，而女單「一姐」施維雅迪面對德國妮美雅，兩大名將亦預言今場絕不易打，至於賽事另一焦點，「重返」澳網的祖高域將會在第二個賽日出戰。

上屆因「疫苗事件」缺席澳網的「前一哥」、35歲的祖高域，理所當然成為今屆男單賽事焦點，這位繼續為改寫網壇紀錄而努力的塞爾維亞球星，要到明天才出戰西班牙的巴爾拿；而其老對手宿敵西班牙球王拿度今日率先上陣，在利華球場火併德拉柏(Draper)。自去年美網計起，近7場輸掉6場的拿度，狀態似乎陷入危機，包括近期在聯會盃先後不敵英國「一哥」諾里及澳洲球手米拿亞。這位36歲西班牙名將坦承今場有危機：「毫無疑問，今場確實有點不穩，我在近期比賽較以往輸得多。」

拿度的對手、21歲的德拉柏則經歷了精彩的一年，由世界排名250位以外，急升至目前的第40位；在剛過去阿德萊德國際賽亦殺入4強，狀態不俗，今次是他首次出戰澳網。對於今場對手，拿度表示：「他是首圈最難應付的對手，他年輕力壯、上位極快及打得出色。我必須盡快找回節奏及以勝利來重建信心。」拿度強調自己身體狀態理想，今年首兩場均有不俗表現，只是敗於發揮更出色的對手。