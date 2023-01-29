澳網｜祖高域澳網十度封王 22大滿貫追平拿度(多圖)

兩盤「搶7」分勝負

力爭首個大滿貫錦標的西斯柏斯，首盤被祖高域控制戰局，以局數3比6先失一盤，雖然西斯柏斯在第二盤發揮水準，但仍以6比7再失一盤；到關鍵的第三盤，戰情拉鋸，局數再次到6比6，需要「搶7」分勝負，決賽經驗豐富、表現較穩定的祖高域，領先至5比0時，一度被對手追至3比5，其間祖高域投訴有觀眾故意「大叫」騷擾，但最終仍贏細分7比5，成功「搶7」，再贏一盤7比6，以直落3盤擊敗對手，第10次奪得澳網男單錦標、個人第22個大滿貫錦標。祖高域贏得錦標後十分激動，隨即跳上看台與家人及教練團隊擁抱，並流下男兒淚。

西斯柏斯則繼去年法網被祖高域反勝落敗後，再一次與大滿貫錦標擦身而過。