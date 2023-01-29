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體育
2023-01-29 20:11:53

澳網｜祖高域澳網十度封王 22大滿貫追平拿度(多圖)

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祖高域十奪澳網

祖高域十奪澳網，穿起特製的「22」號外套，舉起第22座大滿貫獎盃。

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35歲的祖高域(Novak Djokovic)第10次殺入澳洲網球公開賽男單決賽，鬥希臘球手西斯柏斯(Stefanos Tsitsipas)，結果達成澳網決賽100%完美取勝率，以直落3盤擊敗對手奪標，並追平西班牙球王拿度捧走第22個大滿貫獎座的紀錄。

上年因「打疫苗」事件而被迫退賽的塞爾維亞球手祖高域，今年以賽事第4號種子身份重返澳網，並一直順利打入決賽，面對24歲的3號種子球手、第二次打入大滿貫決賽的西斯柏斯。

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兩盤「搶7」分勝負

力爭首個大滿貫錦標的西斯柏斯，首盤被祖高域控制戰局，以局數3比6先失一盤，雖然西斯柏斯在第二盤發揮水準，但仍以6比7再失一盤；到關鍵的第三盤，戰情拉鋸，局數再次到6比6，需要「搶7」分勝負，決賽經驗豐富、表現較穩定的祖高域，領先至5比0時，一度被對手追至3比5，其間祖高域投訴有觀眾故意「大叫」騷擾，但最終仍贏細分7比5，成功「搶7」，再贏一盤7比6，以直落3盤擊敗對手，第10次奪得澳網男單錦標、個人第22個大滿貫錦標。祖高域贏得錦標後十分激動，隨即跳上看台與家人及教練團隊擁抱，並流下男兒淚。
西斯柏斯則繼去年法網被祖高域反勝落敗後，再一次與大滿貫錦標擦身而過。

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