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體育
2023-01-27 12:20:37

澳網︱祖高域父捲入俄羅斯爭議　4球迷被禁入場

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澳網賽會發出指引明確禁止親俄及白俄的衣着及旗幟入場。(路透社)

澳網賽會發出指引明確禁止親俄及白俄的衣着及旗幟入場。(路透社)

俄羅斯球迷將俄羅斯國旗及標識帶入澳洲公開賽場內，引起烏克蘭大使不滿的事，在澳網進入最後階段仍繼續發酵。其中在祖高域（Novak Djokovic）對魯布列夫（Andrey Rublev）的男單8強，大批親俄人士在場外展示俄羅斯國旗及總統普京（Vladimir Putin）的圖片，更甚的是，祖高域父親遭球迷認出後，被指跟隨說出親俄口號。

澳網賽會在周四（26日）宣布，禁止4名球迷進入球場，原因是他們違規在場內展示俄羅斯國旗，以及威脅保安人員。澳洲網球協會表示：「一少撮人在周三晚觀戰期間，展示不洽當的旗幟及標誌，並威脅保安人員，已經被驅逐離場。球手及他們的隊伍已被提醒有關旗幟及標誌的政策，避免潛在冒犯的可能。」

不過在場外，仍有一部份俄羅斯球迷身穿支持俄羅斯入侵的標誌以及國旗等，而當中有人把剛從球場離開的祖高域父親Srdjan Djokovic被球迷們包圍，而期間祖高域父親更說出了支持俄羅斯的口號。

女單莎巴蘭卡拉芭堅娜入決賽

另外，在女單的決賽，白俄羅斯球手的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）晉身決賽，將會與原本俄羅斯籍的哈薩克球手拉芭堅娜（Elena Rybakina）爭奪冠軍。二人過去從未打入過大滿貫賽事的決賽，因此無論誰人奪標都是首個大滿貫冠軍。不過由於二人的國籍及身份，有關俄羅斯的爭議也可能持續。

莎巴蘭卡打入女單決賽。(路透社) 拉芭堅娜打入女單決賽。(路透社)
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