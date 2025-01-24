澳網｜美國姬絲淘汰施維雅迪入決賽　與莎巴蘭卡爭冠

前「一姐」的施維雅迪（Iga Swiatek），雖然在澳洲網球公開賽之前5場的比賽從未失一盤，更只失掉14局，可是到四強面對賽事的19號種子姬絲（Madison Keys），卻被對手迫到決勝盤及在決勝分擊倒而被淘汰。晉級決賽的姬絲會對爭取衞冕的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）。

之前從未失一盤，施維雅迪今場首盤要打到第12局，才以7:5局數領先。不過第2盤她就一口氣輸6局，被姬絲以6:1追平盤數。決勝第3盤，各自打破對手一次發球局下，二人要打到決勝局。在決勝局施維雅迪曾領先過4:2，可是她之後又被姬絲追回，最後施維雅迪領先8:7的時候未能把握機會再贏下去，被姬絲連取3分以10:8反勝，最終姬絲盤數贏2:1晉級決賽。