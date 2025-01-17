澳網｜艾卡拉斯施維列夫齊晉級　莎巴蘭卡再入16強

澳洲網球公開賽進入第3圈的比賽，當中在男單第2、3號種子都晉級，其中2號種子的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以盤數3:1晉級，而3號種子的施維列夫（Alexander Zverev）就輕鬆直落3盤取勝。女單方面，爭取3連冠的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在第3圈雖然直落2盤勝出，不過過程也不輕鬆。
上屆澳網八強止步的艾卡拉斯，在今屆以第2種子身份再挑戰。第3圈面對葡萄牙球手的波捷斯（Nuno Borges）先贏兩盤6:2及6:4，第3盤被迫到打決勝盤輸細分3:7，被追回一盤，但艾卡拉斯第4盤再贏局數6:2，以盤數3:1晉級16強。至於上屆淘汰艾卡拉斯的施維列夫，在另一場第3圈比賽就以3:0的盤數，擊敗首次出戰海外大滿貫的英國新秀費恩尼（Jacob Fearnley）。施維列夫在賽後仍向費恩尼「派高帽」：「積及（費恩尼）是個出色的球手，他走過所有的階段，上大學、打過各層級賽事，現在他在大舞台。我對他存有最大的尊敬。他會在未來幾年越打越好。」
大坂直美因傷退賽
在女單方面，頭號種子的莎巴蘭卡率先在第3圈晉級。她面對丹麥的達奧臣（Clara Tauson），首盤先要打到決勝局，贏7:5，之後在第2盤也打足10局贏6:4，以盤數2:0過關。她在賽後表示：「這是一場強大的戰鬥，她（達奧臣）打出難以置信的表現。今日面對她真是非常艱辛。我真的非常開心仍然可以過關，我被迫將自己推到極限。說實話，是要去到極限才能取勝。」另外日本的大坂直美在面對瑞士的賓絲（Belinda Bencic），於第2盤的時候宣布因傷退賽。
另外在周四（16日）的第2圈賽事，美國的越南裔新秀田亮拿（Learner Tien）淘汰賽事5號種子的梅韋迪夫（Daniil Medvedev）。過去3屆打入決賽都落敗的梅韋迪夫，在先輸2盤3:6及6:7之後，再連追2盤將比賽迫入決勝盤，而在第5盤雙方也要鬥到最後的決勝局，最終19歲的田亮拿以細分10:7取勝，比賽打足4小時49分鐘。去年在ATP新世代總決賽打入決賽，不敵巴西新星方辛加（Joao Fonseca）得亞軍，田亮拿在個人首次的澳網就已晉級第3圈，他表示：「我絕對不希望今場是要打到第5盤還要決勝局，不過無論如舍我都很高興可以勝出。我知道我令比賽變得比原本困難，但就是無論如何啦。」