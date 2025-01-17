澳網｜艾卡拉斯施維列夫齊晉級　莎巴蘭卡再入16強

澳洲網球公開賽進入第3圈的比賽，當中在男單第2、3號種子都晉級，其中2號種子的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以盤數3:1晉級，而3號種子的施維列夫（Alexander Zverev）就輕鬆直落3盤取勝。女單方面，爭取3連冠的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在第3圈雖然直落2盤勝出，不過過程也不輕鬆。

上屆澳網八強止步的艾卡拉斯，在今屆以第2種子身份再挑戰。第3圈面對葡萄牙球手的波捷斯（Nuno Borges）先贏兩盤6:2及6:4，第3盤被迫到打決勝盤輸細分3:7，被追回一盤，但艾卡拉斯第4盤再贏局數6:2，以盤數3:1晉級16強。至於上屆淘汰艾卡拉斯的施維列夫，在另一場第3圈比賽就以3:0的盤數，擊敗首次出戰海外大滿貫的英國新秀費恩尼（Jacob Fearnley）。施維列夫在賽後仍向費恩尼「派高帽」：「積及（費恩尼）是個出色的球手，他走過所有的階段，上大學、打過各層級賽事，現在他在大舞台。我對他存有最大的尊敬。他會在未來幾年越打越好。」